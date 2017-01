Banyoles pateix en dos mesos 11 casos d'estrebades a dones grans

Una dona que caminava per un carrer de Banyoles va ser víctima, divendres passat, d'una estrebada per part d'uns joves, que li van estirar la bossa per darrere. Segons va informar Ràdio Banyoles, aquesta és una de les 7 denúncies que hi ha hagut els darrers dos mesos a la ciutat per aquest tipus de furts, alguns dels quals han acabat amb lesions de diversa consideració.

Segons han informat els Mossos d'Esquadra, el mes de novembre hi va haver 3 denúncies per estrebades a Banyoles, que van tenir com a resultat la detenció de dos menors. El desembre els Mossos tenen registrades 4 denúncies més, tot i que, segons dades del consistori, el mes passat s'hauria arribat fins als 8 casos, amb un total d'11 els darrers dos mesos.



Catorze casos el 2016

Es tracta d'una xifra considerable tenint en compte que en tot l'any 2016 hi ha hagut 14 casos d'estrebades a la ciutat. Tot i això, l'alcalde, Miquel Noguer, ha volgut donar un missatge de tranquil·litat, assegurant que la situació no és en cap cas d'alarma. En aquest sentit, ha explicat que la Policia Local i els Mossos d'Esquadra han extremat la seguretat, i estan sobre la pista d'un grup de joves sospitosos que, confia, acabaran essent detinguts els pròxims dies o setmanes.

Les víctimes són sobretot dones grans que anaven soles, i la majoria de casos han tingut lloc en carrers cèntrics de la ciutat. Segons l'alcalde, no s'han hagut de lamentar lesions greus, el botí que s'han endut els lladres en tots els casos ha estat mínim i la policia ha acabat trobant les bosses furtades.