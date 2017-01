Detenen un lladre per robar a dos habitatges d'Olot

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de nacionalitat algeriana, 31 anys i domicili desconegut per robar a dos habitatges d'Olot. L'home, a més, estava buscat per la justícia i tenia tres ordres de recerca i detenció de diferents jutjats. El matí del 2 de gener, una patrulla dels mossos el van identificar quan era al carrer amb dos homes més. Els agents van comprovar que l'home coincidia amb les dades del sospitós i el van detenir. Van trobar-li diners i també un rellotge amb una inscripció que no coincidia amb les seves dades personals. Gràcies a aquest rellotge, els mossos van poder resoldre un robatori que havia passat el dia anterior a un domicili d'Olot. També li atribueixen un altre robatori que va tenir lloc el mateix dia 2 de gener a la capital de la Garrotxa.

Els fets es van produir el dia 2 de gener a Olot. Una patrulla dels Mossos d'Esquadra van veure tres homes a la via pública i van sospitar d'un d'ells. Es tracta d'un individu de 31 any, nacionalitat algeriana i domicili desconegut que estava buscat per la policia perquè tenia tres ordres de recerca i detenció de diferents jutjats.

Un cop comprovada la seva identitat, va quedar detingut. Els agents el van escorcollar i li van trobar diners i també un rellotge amb una inscripció que no coincidia amb les dades personals de l'arrestat.

Gràcies a les indagacions dels mossos, van relacionar el detingut amb un robatori que es va produir just el dia abans a Olot. Aquest rellotge era, precisament, un dels objectes que les víctimes del robatori havien denunciat com a sostret.

La policia també ha aconseguit relacionar el sospitós amb un altre robatori amb força ocorregut el mateix 2 de gener a un domicili molt proper al del primer robatori. L'home, amb antecedents, va declarar davant del jutjat en funcions de guàrdia d'Olot.