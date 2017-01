La Fundació Mas Casadevall organitza una marxa solidària a Serinyà

L'entorn de Serinyà serà el marc de la segona marxa solidària que organitzen conjuntament la Fundació Mas Casadevall i l'Ajuntament de Serinyà amb la col·laboració del Consell Esportiu.

L'esdeveniment comptarà amb dos recorreguts: un per a la cursa popular de 8 quilòmetres i un altre de 4 quilòmetres, pensat perquè famílies i públic en general facin una caminada per l'entorn del poble, segons informa Ràdio Banyoles. Les inscripcions per aquesta marxa solidària es poden fer a un preu reduït de 8 euros a través del portal web del Consell Esportiu del Pla de l'Estany. A més, també es podran fer inscripcions el mateix diumenge a un preu de 10 euros.

La cita començarà a les 10 del matí al pavelló de Serinyà. Aquest any, la cita s'inclou dins el circuit de Curses Populars del Pla de l'Estany, un projecte que busca fomentar l'activitat física a través de curses i marxes populars de curt recorregut i baixa dificultat. En aquesta línia, es premiarà els esportistes que hagin participat a totes les proves amb el premi «Puig-Clarà», així com el que hagi aconseguit la millor puntuació general, amb el premi «Atleta popular».