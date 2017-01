Investiguen si una mossa està darrere un compte que insulta Puigdemont

Una piulada al compte de Twitter dels Mossos d´Esquadra els ha dut a investigar si una agent de la província està darrere un perfil de Facebook des del qual es va insultar el president de la Generalitat i alhora màxim responsable del cos, Carles Puigdemont, la nit del 22 de desembre. La persona en qüestió va compartir al seu perfil un enllaç de Convivència Cívica Catalana en el que es responsabilitzava Puigdemont i la CUP de la pèrdua de deducció per habitatge i que acompanyava amb un comentari despectiu que feia extensiu als «mamons catalanistes de merda».

Oficialment, el cos desconeix de qui es tracta i per això ha enviat la publicació «a la unitat corresponent perquè prengui les mesures que pertoqui». L´objectiu inicial és reconèixer el perfil digital d´aquesta persona i poder associar-lo a una persona física a la que es puguir responsabilitzar dels comentaris ja sigui per responsabilitat directa o per haver segrestat el compte. En cas que es confirmi que es tracta d´una agent dels Mossos d´Esquadra és probable que la Divisió d´Afers Interns decideixi l´apertura d´un expedient disciplinari per poder sancionar-la.

El comentari en qüestió es va publicar al seu compte el 22 de desembre a les 21:09 hores encara que ahir ja no hi figurava. El que hi havia era un comentari a la mateixa notícia de Convivència Cívica Catalana però publicat a les 21:10 que si bé mantenia l´estil despectiu del primer, no atacava directament el president de la Generalitat sinó el «merda govern aquest» i sol·licitava aplicar l´article 155 de la Constitució «i a la merda la puta autonomia aquesta».

Una ullada al perfil d´aquesta usuària de Facebook que assegura a la seva biografia que treballa de «chupatintas» a la Generalitat fa evident que aquesta crítica insultant no és fruit d´un escalfament puntual sinó quelcom més sistemàtic, si bé és cert que des del 22 de desembre no ha tornat a publicar res més.

Els comentaris contra aquesta usuària, alguns també de caire insultant, no es van fer esperar ahir quan es va viralitzar el cas.