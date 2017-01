L'avançament de la grip «desborda» el personal de les Urgències del Trueta

«Desbordats». Així se senten els treballadors de la unitat d'Urgències de l'hospital Trueta de Girona, el centre de referència de la regió. L'avançament de l'epidèmia de la grip aquest any ha agafat a contrapeu els gestors dels grans hospitals catalans i està provocant més problemes dels habituals en una època de l'any ja de per si complicada.

Els qualificatius canvien en funció de qui valora la situació. Fonts del centre sanitari gironí parlaven ahir de «pics concentrats d'activitat». Tanmateix, negaven que el servei estigués «col·lapsat», que és el terme que utilitzen els sindicats com Metges de Catalunya o CCOO. Les paraules utilitzades per Salut dijous a la tarda van ser «de pràctica saturació».

Fos com fos, ahir l'hospital assegurava que la situació estava «controlada». Ho va fer tot i que CCOO va alertar per Twitter que la nit de dijous s'estiguessin atenent a Urgències «37 malalts i 7 (persones) aïllades». El tuit del sindicat també lamentava que el Pla Integral d'Urgències de Catalunya (PIUC, el dispositiu que reforça el servei assistencial en èpoques de l'any amb més demanda, com l'actual) «arriba tard».

Normalment, el causant principal de l'augment de l'afluència de gent als hospitals a l'hivern és la grip. Enguany però, l'epidèmia s'ha avançat. Segons l'últim informe del Pidirac (Pla d'informació de les respiracions agudes a Catalunya), durant l'última setmana del 2016 les visites ateses per grip als centres sanitaris públics van situar-se al voltant de les 100 a tot el país, una xifra que habitualment es dona cap a la tercera setmana del mes de gener.

Veient aquest panorama, Salut ha decidit reforçar, a partir de dilluns, el servei d'urgències a l'hospital Trueta amb la incorporació d'un nou facultatiu i dos reforços a infermeria per fer front a l'augment de l'epidèmia de la grip, que al seu pic més alt pot arribar a triplicar el nombre de visites.

M. Àngels Rodríguez, de CCOO del Trueta, explicava ahir que la saturació dels treballadors d'Urgències es deu a una manca de planificació per part del Departament. «Els reforços arriben tard. No s'ha fet la previsió que toca tot i saber que la grip s'havia avançat respecte a altres anys».

Rodríguez considera que per compensar els dèficits estructurals del servei d'Urgències del Trueta «fa falta més personal». També va remarcar que si bé aquesta situació es repeteix més o menys cada any, «en aquest estem veient com els pics màxims d'activitat duren més».



La grip a Catalunya

Segons informa Salut, durant la setmana del 29 de desembre al 4 de gener, els professionals de l'Institut Català de la Salut (ICS) han atès un total de 15.637 urgències hospitalàries, una xifra lleugerament inferior a la de la setmana anterior (15.841 atencions). D'aquestes, 13.050 corresponen a població adulta, mentre que la resta (2.587, un 16,5%) correspon a població pediàtrica. Del total d'urgències ateses, han acabat amb ingrés una mitjana del 12,6%.

Pel que fa a l'activitat dels Equips d'Atenció Primària de l'ICS, en aquesta setmana s'han registrat 524.067 visites, el que suposa un 5,6% més que la setmana anterior. Pel que fa als centres d'atenció continuada (CAP i Punts d'Atenció Continuada), s'han atès 50.863 visites, el que suposa un 23% més que respecte les xifres habituals en aquestes dates.

Per últim, el 061 CatSalut Respon ha atès 35.728 incidents; això esdevé un 3% més que la setmana anterior, però gairebé un 24% més respecte l'any anterior per aquestes dates. La millor manera de protegir-se i evitar la propagació de la grip és la vacunació i el manteniment d'unes bones pràctiques d'higiene, com rentar-se les mans de manera regular.