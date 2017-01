Les mínimes tocaran fons durant el dia d´avui a les comarques de Girona

Les temperatures mínimes tocaran fons avui. En el moment que molta de la mainada es llevarà per veure si Ses Majestats els Reis d'Orient els han portat regals, els termòmetres es trobaran sota zero. A més, les màximes tampoc es podran enfilar massa durant el dia perquè està prevista l'entrada de tramuntana en molts punts de la demarcació de Girona. Fet que provocarà que la sensació de fred encara sigui més agreujada.

Durant el dia d'ahir els termòmetres també van estar força frenats i, de fet, a l'hora de la cavalcada dels Reis Mags es va veure més d'una criatura i també algun de més gran, amb gorra, funda o guants. I és que les màximes van rondar a aquella hora de la tarda-vespre entre els cinc i set graus en diversos municipis gironins.

La matinada de dimecres a dijous ja va refrescar i en punts de la demarcació es van llevar sota zero. A Girona ciutat, per exemple, la mínima era de 3,7 graus negatius i pocs quilòmetres més enllà, a Fornells de la Selva, el registre encara va ser més baix, ja que es va situar en 4,8 graus sota zero. En canvi en àrees de l'Alt Empordà, el termòmetre no va arribar a baixar sota zero, si bé la temperatura més baixa, segons dades del Meteocat, va ser de fins a 0,1 graus positius.

Pel que fa a les màximes, a quarts de dues del migdia, no van superar els 12 graus a les comarques de Girona, anticipant ja la nit i dia de Reis.

Aquesta situació està prevista que es mantingui i, segons el Meteocat en els propers dies es viuran pocs canvis. Demà dissabte es preveu que la temperatura mínima sigui semblant amb nombroses glaçades a l'interior i la màxima serà semblant o lleugerament més baixa. A més, com ha passat durant els últims dies, hi haurà inversió tèrmica de matinada i de nou a la nit.



Tot preparat per la neu

La previsió apunta que tindrem un hivern fred i cal estar preparat. Per això com cada any es té tot a punt per si cal activar el Pla Neucat de Protecció Civil. El director general, Joan Delort, detalla com funciona aquest sistema d'alerta i els mitjans amb els quals es compta a Catalunya. De fet, assegura que l'objectiu del Neucat és establir «el conjunt de mecanismes necessaris per garantir el bon funcionament dels serveis bàsics i la mobilitat en cas de nevades, mantenint-los per sobre d'uns mínims».

A la demarcació de Girona en cas de nevades hi ha un seguit de mitjans i espais amb què es compta. Per exemple hi ha 30 punts de la Diputació de Girona on es fa emmagatzematge de sal -fundents- i també n'hi ha alguns que el titular és carreteres de la Generalitat, de l'Estat i d'autopistes. També hi ha espais que són aparcaments especials quan s'activa el Neucat, en concret, 72. I pel que fa a les llevaneus, n'hi ha 67 en 67 bases de la Diputació de Girona. Pel que fa a la Generalitat en té un total de 122 disponibles a tot Catalunya; l'Estat, fins a 84 en 25 espais repartits pel territori català, i autopistes compta amb 13 bases i un total de 22 màquines.