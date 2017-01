Andorra importarà 10.000 tones de residus municipals de la Cerdanya

El director general de Medi Ambient i Sostenibilitat d'Andorra, Marc Rossell, i el director de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, han signat aquests dies un acord per a la importació de residus (principalment municipals) al Principat d'Andorra per a la valorització energètica.

La quantitat de residus municipals destinats a Andorra serà d'aproximadament 10.000 tones anuals. El trasllat dels residus es farà de manera equitativa entre transportistes autoritzats de Catalunya i d'Andorra des de la planta de Bellver de Cerdanya, gestionada pel consell comarcal.

El 2016 el Centre de Tractament de Residus (CTRASA) ha injectat a la xarxa de distribució 14,16 GWh produïts amb la valorització energètica de residus, el que representa un 2,42% del consum d'electricitat del país. Amb el tractament de les tones procedents de Catalunya es preveu incrementar uns 4 GWh.

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va destacar que l'acord reforça la cooperació transfronterera i suposarà una millora de la gestió dels residus, complint amb el principi de proximitat i propiciant un augment de la producció d'energia del país. Així mateix, l'ambaixador espanyol a Andorra, Manuel Montobbio, va celebrar que s'hagi assolit aquest acord, que suposa un benefici global per al medi ambient, i per tant per al planeta.

El director general de Medi Ambient i Sostenibilitat va recordar que s'exporten gairebé dos terços dels residus generats a Andorra per ser degudament gestionats a Catalunya, sense tenir en compte les pedres i material terri, i que el tractament d'aquests residus permetrà incrementar la producció elèctrica en l'àmbit nacional equivalent a unes 800 llars.

El director de l'Agència de Residus de Catalunya va indicar que considera com una alternativa més adequada, viable i justificada la valorització energètica dels residus generats en la zona de proximitat amb el Principat d'Andorra, abans que el seu dipòsit controlat, atenent el bon funcionament i la possibilitat que ofereix la instal·lació d'Andorra.

Acord complementari

Aquest acord complementa el signat entre el Principat d'Andorra i l'Estat espanyol sobre el trasllat de residus el novembre del 2011, pel qual s'expressava la voluntat de reforçar les relacions en matèria de medi ambient i, en particular, de desenvolupar la cooperació en matèria de trasllat de residus per garantir d'aquesta manera un nivell elevat de protecció del medi ambient i de la salut humana.

El text recorda la conveniència d'aplicar el principi de proximitat geogràfica, de prioritat de valorització i d'autosuficiència en tot allò relatiu al trasllat de residus, en particular quan la destinació dels residus sigui l'eliminació i la utilització dels mètodes i les tecnologies més adequats per garantir un nivell elevat de protecció de la salut i el medi ambient.

La CUP va mostrar el seu rebuig a l'acord que la Generalitat ha signat amb Andorra per traslladar-hi 10.000 tones de residus. A través d'un comunicat difós aquest divendres, els cupaires s'han oposat a aquest conveni «perquè la incineració no és una alternativa sostenible per a la gestió de residus».

«Efectes nocius»

La formació denuncia que darrere d'aquest acord hi ha «interessos polítics i econòmics» i alerta dels «efectes nocius sobre el canvi climàtic i el contrasentit pel que fa a les polítiques de reciclatge i reducció a l'origen que s'haurien d'impulsar». A més, la CUP va assegurar que s'està produint una «desacceleració, per part del Govern català, de les accions encaminades a fomentar i fer créixer el reciclatge d'ençà que Josep Maria Tost va entrar a dirigir l'Agència de Residus de Catalunya».

«Per primera vegada en 20 anys la tendència alcista del reciclatge ha decaigut un 2%, situació que ha portat a l'augment de residus als abocadors», van alertar els cupaires. A més, han denunciat que «portar residus a Andorra per tal d'incinerar-los reduirà la despesa del Govern pel que fa a la inversió en la seva gestió sostenible a les comarques pirinenques limítrofs i, de retruc, contribuirà a fer pujar el cost de recollida entre el veïnatge».

Segons la CUP, l'acord signat amb Andorra «va en contra de la directiva de residus i del Precat-20» i veu «molt difícil que el Govern pugui complir les exigències de la directiva de residus, que marca assolir, com a mínim, el 50% de reciclatge en els residus domiciliaris abans del 2020».