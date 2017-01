Girona viu un dia de Reis glaçat amb les mínimes més baixes des del 1985

«Fa una fred que glaça». Aquesta expressió descrivia ahir a la perfecció el temps que feia a les comarques de Girona, ja que la majoria dels municipis van registrar unes temperatures per sota la cota zero. Algunes de les mínimes van ser les més baixes en un dia de Reis de les darreres tres dècades. De fet, segons el meteoròleg gironí Gerard Taulé, es va tractar del 6 de gener més fred des de l'any 1985. Diverses poblacions de l'interior de la demarcació de Girona van registrar unes temperatures negatives, com Salt amb -8,5 graus de mínima (a les Deveses), Fornells de la Selva amb -7,4 graus de mínima i la ciutat de Girona amb -6,8 graus de mínima (a les hortes de Santa Eugènia).

El dia de Reis glaçat també es va notar a les zones de muntanya, que habitualment tendeixen a tenir unes temperatures de sota zero; ahir, de nou, van registrar les dades més baixes entre els diferents municipis gironins. A la Cerdanya, la mínima de Das va ser de -12,7 graus i la d'Alp de -8,2 graus.

Així mateix, al Ripollès, la mínima de Sant Pau de Segúries es va situar als -7,8 graus i la de Setcases (a Ulldeter) als -7,1 graus. També les poblacions de la Garrotxa van tenir unes temperatures negatives, com la Vall d'en Bas amb -7,6 graus de mínima i Olot amb -6,5 graus de mínima. En aquesta línia, a la Selva, la mínima de Vilobí d'Onyar va ser de -6,9 graus i la d'Anglès de -5,1 graus.

Altres municipis del Gironès, seguint la línia de Salt, Fornells i Girona, van registrar unes temperatures de sota zero, com Cassà de la Selva amb -6,1 graus de mínima. La resta de les dades destacades del dia de Reis d'ahir a les comarques de Girona es van produir a Puigcerdà, a la Cerdanya, amb -5,1 graus de mínima, a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, al Baix Empordà, amb -4,5 graus de mínima i a Santa Coloma de Farners, a la Selva, amb -3,4 graus de mínima. Al Pla de l'Estany les temperatures també van esdevenir negatives, amb -2,1 graus de mínima a Banyoles.

Dades positives al litoral

En canvi, el litoral gironí va obtenir ahir unes dades positives o fregant la cota zero. Al Baix Empordà, la mínima de Castell-Platja d'Aro va ser de -0,9 graus i la de Torroella de Montgrí de 4,6 graus. Així mateix, a l'Alt Empordà, la mínima de Portbou es va situar als 3,5 graus, la de Castelló d'Empúries als 5,4 graus, la de Sant Pere Pescador als 5,6 graus i la de Roses als 6,4 graus. El meteoròleg Gerard Taulé va explicar que l'onada de fred àrtica que afecta gran part d'Europa va tocar ahir «de reüll» la majoria de les poblacions de la demarcació de Girona, cosa que va deixar unes temperatures tan baixes.

De fet, Taulé va afegir que des del febrer del 2015 –quan llavors l'observatori de les Deveses de Salt va registrar -8,6 graus de mínima– no es vivia una jornada en la qual fes tanta fred. El cas és que, fins al dia de Reis d'ahir, les temperatures no havien arribat a uns nivells així de baixos aquesta temporada d'hivern. En conseqüència, davant aquesta jornada amb una fred glaçada, les temperatures màximes van oscil·lar entre els 10 graus i els 12 graus a la majoria dels municipis gironins.