Tanquen de forma definitiva el centre caní Pla de l´Estany

La Generalitat ha clausurat de manera definitiva el centre caní Pla de l'Estany, situat a Cornellà del Terri, que es dedicava a la venda de cadells sobretot a través d'internet. L'administració li anava al darrere des del 2008, quan van arribar les primeres denúncies de particulars que compraven gossos malalts, molts dels quals acabaven morint.

Des de llavors, la Generalitat li ha obert fins a 20 expedients sancionadors i acumula multes per valor de 172.565 euros. Des de l'estiu, el centre està buit i ara l'últim tràmit que falta és donar de baixa la llicència de nucli zoològic. Fins ara, els amos no han pagat ni un euro i l'administració els reclama els diners per la via executiva. Es dóna el cas que, l'octubre del 2015, els Mossos van detenir els propietaris del centre per simular robatoris de cadells per poder cobrar de l'assegurança.

Aquest és un dels sis centres zoològics autoritzats per la Generalitat a Girona per importar gossos des de l'estranger. En concret, el centre caní Pla de l'Estany és un dels més polèmics, ja que feia anys que acumulava queixes i denúncies per part de clients d'arreu de l'Estat que, després de comprar un gos a través d'internet, veien com l'animal emmalaltia i, en alguns casos, als pocs dies moria.

Aquest tipus de centre funciona bàsicament per la importació de gossos procedents de països com Eslovàquia. En el cas concret d'aquest establiment situat a Sords, al nucli de Cornellà de Terri, la Generalitat li anava al darrere des del 2008. Va ser llavors quan van arribar les primeres denúncies d'arreu de l'Estat i es van fer les primeres inspeccions de tècnics veterinaris que van detectar irregularitats.

Al llarg dels anys, a més, es van repetir les inspeccions i els tècnics van corroborar que les condicions higièniques, les instal·lacions i l'estat dels animals s'havia deteriorat. A més, es va començar a difondre la mala praxi d'aquest centre a través de portals d'internet.

Nou anys per tancar-lo

Finalment, i després de nou anys de gestions administratives, la Generalitat ha aconseguit clausurar definitivament aquest centre. El director dels serveis territorials de Territori i Sostenibilitat, Pere Saló, ha explicat que en data 18 de juliol es va comunicar al centre caní l'ordre de tancament.

Llavors, hi havia 140 gossos i es van donar deu dies als propietaris per buidar-lo. Passat aquest període, els tècnics encara hi van trobar 40 cadells, que van lliurar a d'altres centres, i van clausurar les instal·lacions.

D'aquesta manera, es donava compliment a la resolució de la Generalitat del febrer del 2015 que ordenava la clausura del centre. Aquest tancament anava acompanyat d'una sanció de 58.000 euros.

Durant tots els anys que ha durat aquest litigi entre els amos del centre i l'administració, els propietaris han acumulat fins a 20 expedients sancionadors que, en total, pugen a més de 170.000 euros. Els responsables no han pagat ni un euro i se'ls està reclamant la quantitat per la via executiva.