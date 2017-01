Mor un veí de Bordils en caure per un desnivell mentre feia excursionisme a Queralbs

Un veí de Bordils va morir ahir a Queralbs en caure per un desnivell mentre feia excursionisme. Els Bombers van treballar per poder rescatar l'home, que es va accidentar mentre feia una travessa amb un grup de vuit persones més a la zona de Queralbs, però la víctima finalment va perdre la vida.

El finat, Narcís Anglada Borrell, de 57 anys i veí de Bordils, hauria caigut accidentalment per un desnivell d'entre 200 i 300 metres quan es trobava a uns 20 metres del cim del Pic de l'Infern, segons informacions facilitades pels companys amb els que anava.

Al lloc de l'accident, del qual es va rebre l'avís poc abans de dos quarts de dues del migdia, es van desplaçar els efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) amb l'helicòpter i una dotació terrestre de suport dels Bombers. Els efectius van fer l'evacuació del ferit fins a Camprodon, on hi havia l'helicòpter medicalitzat i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Un cop allà, el personal mèdic del SEM va confirmar finalment la seva mort. Els Mossos d'Esquadra van enviar quatre patrulles al lloc dels fets i es van fer càrrec de les tasques judicials.

L'alcalde de Bordils, Albert Serrats, va explicar que tot i ser de Vilert (Pla de l'Estany), Anglada feia molts anys que vivia al municipi i era tot un expert en muntanyisme. De fet, era membre del grup excursionista de Bordils des de feia molt de temps. Fonts properes asseguren que «era dels que tiraven el grup i l'organització endavant». «Era una gran persona», afegeixen. Narcís Anglada també era parent del periodista gironí Martí Anglada.

Precaució a la muntanya

Aquests dies, des de Protecció Civil de la Generalitat s'està recomanant que en esports de muntanya els excursionistes portin material bàsic de seguretat, com ara pales, sondes o detectors de víctimes per allaus, per tal d'evitar el màxim d'accidents possibles.