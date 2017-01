La reorganització de l´Exèrcit de Terra portarà els tancs a Sant Climent

Sobre el paper, l'1 de gener és el dia en què l'Exèrcit de Terra quedava reorganitzat i el Regiment de Caçadors de Muntanya Arapiles 62, amb base a Sant Climent Sescebes i el Bruc, s'integrava a la Brigada Orgànica Polivalent Aragó I, amb Caserna General a Saragossa comandat pel general Andrés Chapa Huidobro. El mateix passava amb altres regiments, com la Brigada de Caballeria Castillejos II –que perd el regiment valencià Lusitània– i el Galícia 64, amb seu a Jaca.

Aquest canvi implicarà que el Regiment Aragó I, que comptarà amb 3.000 militars, disposi també d'una unitat de tancs –aproximadament un centenar– que tindran base a Sant Climent Sescebes. I és que el pla de l'Exèrcit de Terra va suposar que el batalló Flandes de carros de combat, que depenia de la unitat San Marcial de Vitòria –amb prop de dos centenars de militars–, s'integrés el gener de 2016 a la Brigada Aragó com a primer reforç de la brigada Castillejos II.

La reorganització de l'Exèrcit prevista pel Ministeri de Defensa, que encara s'està fent efectiva, ha suposat que a partir de l'u de gener Espanya hagi passat de deu a vuit brigades, les quals s'han convertit totes en Brigades Orgàniques Polivalents (BOP) de dos models: un de lleuger sobre rodes que compta amb tres unitats de maniobra (tres batallons d'infanteria i un de cavalleria) i un segon, pesat o sobre cadenes, que compta amb cinc unitats de maniobra (quatre d'infanteria amb carros de combat i una de cavalleria).

La nova organització farà que els militars de la base Álvarez de Castro –Sant Climent Sescebes–perdin l'especificitat de muntanya i formin part del segon tipus de model previst a les BOP.

Per què les BOP?

Bàsicament, el pal de remodelació de l'Exèrcit busca crear unes forces polivalents que facin més senzill les rotacions en les missions internacionals i optimitzin les seves capacitats per actuar en escenaris de guerra convencional, asimètrica o híbrids.

Flexibilitat i adaptabilitat són l'objectiu clau de les BOP per minimitzar tant les baixes pròpies com els danys col·laterals, ja que fins abans de la reconversió l'estructura de l'Exèrcit de Terra era de 10 brigades de composició i especificitats molt diverses (paracaigudista, muntanya, aerotransportada, lleugera, cuirassada, mecanitzada, cavalleria, artilleria, logística), la qual cosa dificultava la rotació en missions internacionals a causa de les diferències entre elles i la manca d'equip en algunes obligava a combinar unitats i mitjans de diferents regiments per formar agrupacions equilibrades de soldats. Les BOP pretenen superar aquest escull per evitar que constantment es necessitin reforços d'altres unitats i es puguin desplegar amb plenes capacitats en qualsevol situació de conflicte. Totes les brigades comptaran amb un grup d'artilleria mixta, de campanya i antiaèria, sapadors, un grup logístic i un batalló de caserna general.