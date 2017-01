Un centenar de persones van a la pedalada de Mou-te en bici

Un any més, l'entitat Mou-te en bici va organitzar la tradicional Pedalada de Reis, que va tenir lloc ahir al matí a la ciutat de Girona i que va aplegar un centenar de persones.

Es tracta d'una marxa urbana adreçada a la mainada i a la gent gran que té per objectiu promoure l'activitat física d'una forma lúdica i divertida.

Enguany, la Pedalada de Reis va celebrar la seva vintena edició amb una xocolatada final per a tots els assistents.

La marxa, que va tenir aproximadament una hora i mitja de durada, va recórrer diferents carrers cèntrics de Girona amb punt d'inici i final a la plaça Calvet i Rubalcava, davant del mercat del Lleó. L'objectiu de l'entitat era que petits i grans poguessin gaudir d'aquest mitjà de transport.

A més, la marxa va ser una oportunitat perquè la mainada pogués estrenar també la bicicleta que els Reis d'Orient els havien portat, si era el cas.

La marxa va estar acompanyada pel grup musical sobre rodes La Dinamo, que van oferir un repertori de cançons populars i música d'artistes catalans per tal d'animar petits i grans.

Al final de la pedalada, l'entitat va oferir una xocolatada a tots els assistents, en un ambient de trobada, de conversa i de música.

Amb el lema «Recuperem el carrer per a la mainada», l'entitat organitza des de fa vint anys la Pedalada de Reis amb el propòsit de promoure la bicicleta entre els més petits i també entre els adults d'una forma lúdica i divertida.

Mou-te en bici és una plataforma que agrupa particulars i diverses entitats i associacions sense ànim de lucre que va ser constituïda a Girona el 1996. En concret, la formen diferents usuaris i usuàries de la bicicleta que usen aquest vehicle com a mitjà de transport alternatiu. Per aquest motiu, treballen per fer de la bicicleta un mitjà de transport respectat i promogut a la ciutat i fora d'aquesta.