Ciutadans de Girona votarà en contra dels pressupostos

La portaveu de Ciutadans a Girona, Míriam Pujola, ha anunciat que el seu grup votarà finalment en contra del pressupost de l'Ajuntament per al 2017 perquè «inclou poques partides socials». Segons Pujola, «l'immobilisme d'una de les forces que avui sostenen el govern ha fet que no sigui possible un acord de millora dels pressupostos».