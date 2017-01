Comença el rodatge de la pel·lícula sobre el gironí atrapat a Hondures per amor

Rubi, la pel·lícula sobre el calvari que està patint Jaume Costa, el gironí atrapat a Hondures en no obtenir el permís perquè la seva filla -que va néixer a Girona- pugui sortir del país centreamericà, ja s´ha començat a rodar i ja té data d´estrena: el 7 d´octubre d´aquest any. El film està basat en el llibre que va escriure Costa, Las dos caras de la moneda -que va presentar a Tegucigalpa el passat gener-, en el qual explica la seva trista història d´enganys i misèria molt lluny de la seva Catalunya natal.

El director de la pel·lícula, Rubén Darío, va explicar a Diari de Girona que el film es rodarà en les properes setmanes a les localitats hondure­nyes de Talanga, Tegucigalpa, Valle de Ángeles, Copán, Omoa, Tatumbla i Tela. Els personatges principals seran interpetrats pel mateix Costa i la seva filla Rubi per dotar la història de la màxima veracitat, mentre que els altres papers seran interpretats per 87 actors que han participat en diverses pel·lícules al país centreamericà.

El film s´ha finançat gràcies a la col·laboració de diverses empreses privades, però en tot cas el director va assegurar que a través de la seva productora RD Producciones estan negociant amb el Govern hondureny perquè per la via de Marca País, una aliança entre l´executiu del país centreamericà i algunes de les grans empreses per fomentar el turisme a Hondures i el coneixement dels aspectes positius del país, participi d´alguna manera en aquest projecte.

L'empresari Jaume Costa Prades -nascut a Barcelona però resident a Girona durant molts anys, ciutat on va crear l'empresa Totconcrete- va marxar a Hondures el setembre de 2011 per amor a una dona d'aquest país centreamericà a qui va conèixer a Girona i amb qui es va casar a l'ajuntament de la mateixa ciutat, i també per amor a la filla que va tenir amb aquesta dona fa mesos que està atrapat a la capital hondurenya perquè no vol marxar del país sense la nena, que no pot tornar a Catalunya sense el permís de la mare, que els va abandonar fa uns anys.

En tot cas, la mare es troba ara als Estats Units amb una nova parella amb qui ha tingut un fill i no està posant les coses gens fàcils perquè es realitzin els tràmits necessaris perquè Costa i la seva filla Rubi puguin marxar d'un país en el qual han viscut un autèntic malson com a conseqüència de les seves mancances econòmiques.

La tossuda voluntat de Costa d'emportar-se la nena li ha suposat amenaces de mort per part de la família de la seva dona, que a més s'ha quedat amb totes les propietats que l'empresari va comprar abans de viatjar a Hondures gràcies al fet que van ser posades a nom dels seus sogres.

Precisament per no poder gaudir dels béns que ell va comprar abans de marxar de Girona i per diversos negocis que van tenir poc èxit, Costa ha patit molt a Hondures, amb èpoques en les quals no va tenir diners per comprar medicaments per als seus problemes de salut i i va haver de sobreviure gràcies a les remeses que li enviava la seva família des de Catalunya, així com gràcies a la solidaritat mostrada per molts hondurenys.

Costa ha presentat diverses denúncies contra la seva dona per haver-se quedat amb les seves propietats juntament amb la seva família i per intentar treure-li la custòdia de la filla simulant un divorci que realment no s'ha produït falsificant la seva firma.

Actualment la situació de l´empresari gironí és una mica millor gràcies als diners obtinguts amb la publicació del seu llibre, que va poder imprimir en comptar amb la solidaritat d´un amic que viu als Estats Units, i mentre espera una sentència judicial que li permeti marxar d´Hondures amb la seva filla, que sembla que pot tardar bastant, vol reflectar el calvari viscut a través d´aquesta pel·lícula que ja ha començat a rodar-se.