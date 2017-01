Protesta a l´aeroport de Girona pels impagaments de l´empresa Segur Ibérica

Des del passat mes de novembre, els treballadors de Segur Ibérica de l'aeroport de Girona, els hospitals Trueta i Santa Caterina i l'empresa ATLL no cobren les seves nòmines. Aquests impagaments afecten una seixantena de treballadors entre vigilants de seguretat i auxiliars. Per això, ahir es van concentrar davant de la terminal de l'aeroport per fer públic el seu malestar. Una de les vigilants, Cristina Soalleiro, va lamentar la situació i va assegurar que en total són 100 famílies que «estan patint» una situació que va qualificar de «preocupant».

Soalleiro va explicar que en el seu cas, com en molts altres, ha hagut de deixar de pagar la hipoteca perquè no podia fer-hi front sense els ingressos de la nòmina.

El secretari general de la UGT a les comarques gironines, Xavier Casas, va remarcar que AENA ha de prendre partit perquè va ser l'encarregada d'adjudicar el concurs a aquesta empresa. Casas va afirmar que l'únic que pretén Segur Ibérica és «no pagar els treballadors» i va denunciar que «ja ha fet el negoci». En aquest sentit, el secretari general del sindicat va demanar més intervenció de l'Estat perquè no es donin concessions a empreses «que no poden complir el que presenten».

Segur Ibérica ha entrat voluntàriament en concurs de creditors després que no pogués pagar les nòmines als seus treballadors. L'empresa ha trobat un comprador, ICTS, que, això sí, no es vol fer càrrec del sou que es deu als seus empleats. «És una pràctica habitual que el govern no hauria de permetre», va lamentar Casas.

Preguntat sobre la possibilitat d'anar a la vaga, el secretari general del sindicat a Girona considera que és una possibilitat que «no descarta» i va recordar que generaria un problema «molt important» de seguretat en una instal·lació clau com és l'aeroport de Girona. «La feina d'aquestes persones implica concentració i tensió, no poden estar pendents de si cobren o no el salari», va concloure.