Les quines populars s'acomiaden amb èxit de participació

Les quines, un dels actes més populars de les festes de Nadal, van posar ahir el seu punt final. Un any més va ser la gran quina de Bescanó, que se celebra des del 1974, la més multitudinària i popular. La raó recau en les novetats que any rere any presenten i en el xou que donen els seus dos presentadors, Nando Massaneda i Josep Luque. Enguany, la quina va comptar amb fuets de dos metres i mig, espatlles de pota negra, cafeteres, motxilles i el premi estrella: un televisor de 50 polzades. El pavelló de Bescanó, amb capacitat per a unes 2.000 persones, es va emplenar de gom a gom els cinc dies de quina i, a més, el dia de Sant Esteve es van haver de quedar a fora unes 500 persones.