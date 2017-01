Uns 2.000 abonats es queden sense subministrament de llum a Olot

Uns 2.000 abonats es van quedar sense llum ahir al matí al centre d'Olot. Segons fonts de Fecsa Endesa, el tall va començar a 2/4 de 8 i va acabar a 2/4 d'11 del matí. Durant aquestes 3 hores nombrosos operaris de la companyia van treballar per restablir el servei. La companyia va indicar que el motiu estava en les connexions.

Un portaveu de la companyia va indicar que destinen els millors mitjans a la xarxa elèctrica d'Olot de la seva responsabilitat. Va puntualitzar que a pesar de tots els esforços les avaries puntuals a les connexions són uns fets inevitables que procuren solucionar sense estalvi de mitjans ni d'efectius.

L'apagada va abastar, entre d'alteres, el Firalet, el carrer Xavier de Bolós (al costat de la comissaria de la Policia Municipal, el carrer Mirador i el carrer Joaquim Masmitjà.

L'avaria va coincidir amb el mercat d'Olot i va provocar molèsties i pèrdues a bars i botigues. Els dilluns de mercat és el dia de la setmana, quan els establiments del centre tenen més afluència de clients. Ahir, era un dilluns de tornada a la normalitat després de les vacances, feia sol, i la ciutat estava plena de gent.

Davant de la barra enllumenada amb espelmes d'adoració, el propietari d'un bar va lamentar la freqüència de les avaries i el perjudici econòmic que li ocasionen.

Una botiguera del carrer Joaquim Masmitjà va anar a l'Ajuntament per preguntar per la durada del tall. Pel camí es va trobar amb el soroll del motor del generador ubicat en un aparcament subterrani sota la plaça de la comissaria de la Policia Municipal.

El generador va abastir durant el matí les dependències de la Policia Municipal i les de l'Ajuntament. Fonts de la municipalitat han explicat que gràcies al generador van poder funcionar tota la jornada sense problemes.

Les mateixes fonts han explicat que diversos abonats s'hi van adreçar per tal de demanar informació sobre la durada del tall elèctric. Van precisar que -segons el seu criteri- no va generar una excessiva alarma i que alguns usuaris ja van entendre el problema. El subministrament d'electricitat d'Olot està repartit entre Fecsa Endesa i Bassols Energia. Les dues companyies tenen la responsabilitat del subministrament elèctric per sectors. La repartició per sectors fa que les avàries puguin ser reparades en poca estona i les molèsties siguin mínimes. En moltes ocasions ho solucionen reconnectant els abonats a fonts de transformació d'energies bones, mentre reparen les línies que estan avariades.