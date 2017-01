Admeten haver explotat sexualment noies, entre elles una menor a la N-II

¡Una desena d'integrants d'una banda d'origen búlgar ha reconegut que obligaven joves compatriotes, entre elles una menor, a exercir la prostitució a la carretera N-II, durant el judici que va començar ahir a l'Audiència de Girona.

La fiscal demana inicialment per al principal responsable del grup 42 anys de presó i una multa de 16.320 euros pels delictes de pertinença a organització criminal, tràfic d'éssers humans amb finalitats sexuals, el mateix delicte però sobre menor d'edat i prostitució coactiva. Per a altres acusats sol·licita penes de 41, 39 i 20 anys de presó i multes d'entre 10.500 i 19.000 euros i per a la resta dels mateixos que exercien de controladors o conductors, demana 19 anys i una multa de 5.280 euros.

La fiscal acusa onze suposats membres d'aquesta banda, però un d'ells està declarat en rebel·lia i està en recerca i captura.

Els processats, sis homes i quatre dones, van reconèixer a la vista oral celebrada en la secció quarta que les captaven a la regió de Silistra, les portaven enganyades amb falses promeses de treball, que les explotaven sexualment, les traslladaven al punt de treball i els controlaven tant els horaris de treball com el nombre de clients i els ingressos.

A preguntes de la fiscal, van reconèixer que, des de 2009 i fins a la seva detenció, el 2012, portaven les seves víctimes a prostituir-se a la N-II a Vilademuls, Bàscara i Pontós. Es tractava de joves de les quals s'aprofitaven que mai havien estat a Espanya, no sabien l'idioma, tenien escassa formació, amb família dependent i desocupades.

Els prometien falses ofertes de feina en hostaleria i a altres que es quedarien els guanys obtinguts amb l'exercici voluntari de la prostitució, així com la seva assistència i protecció. Després d'instal·lar-les en pisos a Figueres, les obligaven a pagar el «deute» contret pel viatge i havien de lliurar els seus guanys durant mesos.

Eren traslladades cada dia en vehicles als seus punts de treball de la N-II, on exercien llargues jornades d'entre 10 i 12 hores, amb independència del seu estat de salut.