El Col·legi de Metges, obligat a readmetre la cap de comunicació

El Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) està obligat a readmetre la cap de comunicació –filla de l'expresident de l'ens– a la qual va acomiadar de forma injustificada i vulnerant els seus drets fonamentals, motiu pel qual també l'haurà d'indemnitzar amb 30.000 euros més els salari no percebut des del 18 de novembre de 2015 –87,80 euros per dia–. La sentència, dictada pel Jutjat Social número 3 de Girona, reprova l'actuació del COMG en aquest assumpte, fins al punt d'emmarcar l'acomiadament en «una qüestió merament personal» i no professional.

L'objecció de la jutgessa a l'acomiadament i les formes en què aquest es va dur a terme suposa una amonestació pública al Col·legi de Metges, presidit per l'anestesiòleg i exdelegat sindical de Metges per Catalunya, Josep Vilaplana, el curt mandat del qual ha estat marcat des de l'inici per la seva política d'acomiadaments i el traspàs de la cartera d'assegurances que gestionava la institució a una empresa externa.

La responsable de comunicació va ser acomiadada l'endemà de reincorporar-se al seu lloc de treball després d'una baixa per ansietat i depressió sobrevinguda quan el Col·legi de Metges va decidir amortitzar la seva plaça -que havia consolidat el 2008- però sense eliminar el departament de comunicació. La treballadora considerava evident que s'estaven buidant de contingut les seves atribucions de forma deliberada per rellevar-la de tasques de responsabilitat amb l'únic objectiu de justificar el seu acomiadament.

L'existència d'un pla ordit per acomiadar la treballadora queda palès en tant que «no s'ha acreditat» que l'eliminació del seu lloc de treball «respongui a un pla de viabilitat ni que la faci més competitiva [la institució]». «De la carta d'acomiadament, i segons el parer d'aquesta jutjadora es desprèn que no és aquesta la causa del cessament, sinó una qüestió merament personal contra la demandant» perquè «no es justifiquen les causes que podrien emparar realment l'acomiadament objectiu». La sentència arriba a assegurar que els motius esgrimits pels COMG «són més propis d'un acomiadament disciplinari» que d'un acomiadament per causes objectives.

Encara que hi havia la possibilitat de considerar injustificat aquest acomiadament, la jutgessa el declara nul perqué la responsable de comunicació és trobava també en jornada reduïda per cuidar el seu fill i obliga així a readmetre-la i abonar-li els salaris de tramitació «a raó de 87,80 euros al dia».

L'afectada també va plantejar una vulneració de drets fonamentals que la jutgessa ha estimat íntegrament sense ni tan sols variar la indemnització de 30.000 euros que va sol·licitar la treballadora, i això perquè l'actitud de l'organisme col·legial en reduir-li la seva tasca i simultàniament contractar una altra persona perquè les fes suposa un flagrant atac a la seva «integritat moral» atès que això li va ocasionar «una situació d'incapacitat temporal».



La carta d'acomiadament

Quan es va despatxar la responsable de comunicació el dia després de reincorporar-se de la baixa, el COMG va entregar-li una carta en la qual se li feien un seguit de recriminacions que el jutge no considerava relacionades amb l'exercici de la seva professió. Entre aquestes, assegurava que «ens mostra una actitud per part seva de poca implicació i professionalitat vers el seu lloc de treball»; que en la seva «primera baixa temporal d'aquest any (febrer-maig 2015), aquesta institució no va tenir cap suport de cap mena per la seva part»; que en el segon període d'incapacitat «ens vam trobar mancats d'informació i un membre de la Junta va haver-li d'enviar un correu electrònic (sense resposta).

La jutgessa considera impròpies d'un acomiadament aquestes consideracions, més encara quan aquesta suposada falta de diligència de la treballadora passava mentre li retiraven funcions.