La fiscal rebaixa de 42 a 5 anys i mig de presó les penes per a la banda que prostituïa noies a la N-II

La fiscal ha rebaixat la petició de presó per als deu integrants d'una banda de proxenetes que obligava dones a prostituir-se a l'N-II, entre elles una menor d'edat. Inicialment, els acusats s'enfrontaven a penes de fins a 42 anys de presó. Com que durant el judici han reconegut els fets, els hi ha aplicat una atenuant molt qualificada de confessió. A més, ha retirat l'acusació pel delicte d'organització criminal. Ara, els processats s'enfronten a penes que van des d'1 any i 9 mesos de presó a 5 anys i mig per delictes de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual i prostitució coactiva. Les defenses dels deu acusats s'han adherit a la petició de la fiscal i el judici ha quedat vist per a sentència.

Després que els deu acusats (un onzè està evadit de la justícia) reconeguessin els fets durant el primer dia de judici, aquest dimarts han declarat dos inspectors de la policia estatal que van portar a terme la investigació. Segons han declarat al judici, quan els integrants de la banda aconseguien fer arribar les dones al país, les duien a pisos de Figueres. Un cop allà, les sotmetien a vigilància i control i les traslladaven a punts de l'N-II on les forçaven a prostituir-se.

Un dels inspectors ha detallat que la banda controlava les víctimes fent servir altres dones que també exercien la prostitució o a través del telèfon mòbil. A més, també ha explicat que sovint utilitzaven amenaces o fins i tot agressions físiques per sotmetre-les. "Hi ha agressions per estar-se massa estona amb un client o per no rendir comptes econòmicament", ha declarat l'inspector.

Els policies han explicat que a la víctima menor d'edat, que tenia 17 anys quan va arribar al país, la tenien vigilada a un pis on convivia amb alguns dels integrants de la banda. Va viatjar des de Bulgària fins a l'aeroport del Prat acompanyada de dos dels processats. En total, la policia va aconseguir alliberar fins a tres dones víctimes de la trama, una d'elles la menor d'edat que va arribar al país enganyada i pensant que treballaria de cambrera.



Rebaixa de penes

Un cop han declarat els dos inspectors de policia i tenint en compte que els acusats van reconèixer els fets, han renunciat a la resta de les proves previstes. La fiscal, Betlem Roig, ha modificat l'escrit de conclusions i ha rebaixat la pena que demanava per als deu acusats, que inicialment era d'entre 19 i 42 anys de presó.

Ara, s'enfronten a penes que van des d'1 any i 9 mesos de presó fins als 5 anys i mig. La fiscal ha retirat l'acusació pel delicte d'organització criminal i per a alguns dels processats també ha retirat alguns dels delictes de prostitució coactiva o de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. La fiscalia aplica una atenuant molt qualificada de confessió perquè considera que els proxenetes han contribuït a esclarir els fets, sobretot perquè hi havia dubtes sobre si localitzarien les víctimes i declararien al judici.

D'aquesta manera, el suposat líder de la banda que s'enfrontava a 42 anys de presó afronta ara una pena de 5 anys i 3 mesos de presó i una multa de 1.800 euros. Per a una de les dones que feia de controladora sol·licita 5 anys i mig de presó i 2.700 euros de multa perquè li afegeix als delictes relatius a la prostitució un delicte de falsedat documental. La tercera dona que ha reconegut que es dedicava a controlar les víctimes de la trama s'enfronta a 4 anys i 9 mesos de presó. Per a un dels transportistes demana 2 anys i 3 mesos de presó i que pagui una multa de 1.800 euros. Per als altres sis processats sol·licita 1 any i 9 mesos de presó i 900 euros de multa.

Els advocats de la defensa, Manel Mir, Maria Monguilod, Joaquim Bech de Careda, Joan Pere Zapata, Mònica Cruanyes, Julian Vega, Xavier Rubau i Jordi Giró, s'han adherit a la petició de la fiscal i el judici ha quedat vist per a sentència. Tenint en compte les penes i que molts dels acusats han estat en presó provisional, la majoria no hauran de tornar a presó. De fet, només en quedava un entre reixes que aquesta mateixa tarda ha quedat lliure.