La fred i la grip, culpables de la baixada de donacions

La fred i la grip han fet que les donacions de sang hagin baixat un 25% més del que és habitual durant el període nadalenc, segons va explicar l'hematòleg Eduardo Muñiz en la presentació de la Marató de Donants de Sang 2.0 que se celebrarà entre els pròxims dies 13 i 20 de gener.

Tot i així, a l'acte, el president del Banc de Sang i Teixits, Manel Peiró, va llançar un «missatge de tranquil·litat» i es va mostrar convençut que «sens dubte» s'arribarà a les 10.000 donacions que esperen aconseguir en aquesta gran campanya de donació a tot Catalunya.

Peiró va explicar que cada any s'organitza aquesta marató «perquè després de festes hi ha una caiguda de reserves i aquest any és una miqueta més accentuada per la grip», així que l'objectiu és recuperar els nivells estàndard, ja que «no serveix de res doblar els estocs perquè la sang no és per sempre, caduca».

Tot i així, i encara que «totes les sangs són necessàries», tant Peiró com Muñiz van animar les persones del grup 0 negatiu, que només té el 7 % de la població catalana, a acudir a donar i investigar entre els seus familiars perquè són el grup comodí que pot donar a qualsevol persona.

A Barcelona l'alcaldessa Ada Colau, que va presidir la presentació, va subratllar que la donació de sang és «literalment una qüestió de vida o mort», i ha anunciat que aquest any el consistori incrementa la seva implicació obrint les seves portes al públic perquè pugui acudir a donar els pròxims divendres i dissabte 13 i 14 de gener, igual que el Palau de la Generalitat.

En una crida a la participació, l'alcaldessa de Barcelona va subratllar que «aquesta campanya és importantíssima, hi ha poques coses més importants que preservar la vida humana, i una cosa que pot preservar la vida humana és la sang».



El gest «més altruista»

Colau es va referir a les donacions com un dels gestos «més bonics, més generosos i més altruistes que es poden fer, perquè es tracta de donar vida a través de la nostra sang». També va convidar les persones que no poden donar sang a participar en la campanya fent-ne difusió a través de les xarxes socials, o animant-ne d'altres a donar sang.