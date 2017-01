Els hotels gironins superen l'any 2016 els 12 milions de pernoctacions

A falta de conèixer les xifres del mes de desembre, es pot afirmar ja que els hotels de les comarques de Girona tancaran l'any 2016 superant àmpliament les pernoctacions que havien assolit en 2015. Només fins al mes de novembre, ja havien arribat pràcticament als dos milions de pernoctacions, mentre que en tot 2015 en van aconseguir 11,6 milions. De fet, en els deu primer mesos de 2016 els hotels gironins ja superaven el total de pernoctacions de tot l'any anterior.

Quan l'INE doni a conèixer les xifres de pernoctacions del mes de desembre, amb tota probabilitat es confirmarà que les pernoctacions als hotels de les comarques de Girona hauran crescut quasi un 6%, si és que no superen aquesta xifra. En els 11 primers mesos del 2016 van arribar a 11.994.760, mentre que en el global del 2015 en van assolir 11.626.667. Només que el desembre del 2016 la xifra sigui similar a la de desembre del 2016 (277.500 pernoctacions), es superaran de sobra els 2 milions i el creixement haurà sigut superior al 5%.

De fet, en tots els mesos excepte en abril (per la qüestió de la Setmana Santa) i novembre, les xifres han sigut més altes en 2016 que en 2015. No en va, en ple estiu ja es vaticinava que l'estat espanyol batria aquest any tots els rècords turístics, rebent uns 74 milions de visitants, amb un fort increment del PIB turístic.



Turistes estrangers prestats

Ara bé, cal tenir en compte que les comarques de Girona, igual que la resta de l'estat, s'ha beneficiat aquest any 2016 dels atemptats que va patir Turquia, així com de la inestabilitat en altres zones del mediterrani com Egipte i Tunísia, inclús del temor de molts viatgers de visitar França.

Per aquest motiu els empresaris turístics prefereixen evitar el triomfalisme de curt termini pels resultats del sector. Entre Turquia, Egipte i Tunísia havien perdut 4,6 milions de turistes fins a maig, i Espanya n'havia guanyat 2,2 milions. Això, només fins a l'estiu. Estudis del sector indiquen que durant 2016 han arribat a Espanya 3,7 milions de turistes estrangers prestats, que expliquen en bona part el creixement de l'arribada de turistes estrangers.

Els 74.000 milions en ingressos per turisme amb què Espanya preveu tancar el 2016, suposaran així mateix un rècord absolut.