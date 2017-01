La mort de Santi Gardella i la seva contribució al Registre del Càncer

La mort diumenge de l'hematòleg Santiago Gardella Company va agafar per sorpresa bona part del sector mèdic gironí. La seva llarga trajectòria no només inclou anys d'experiència a l'hospital Trueta i a l'Institut Català d'Oncologia (ICO) de Girona, sinó també per una important aportació a la investigació sobre un tipus càncer. El doctor Rafael Marcos Gragera, epidemiòleg, especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública i investigador va compartir fa anys una tesi doctoral amb Santiago Gardella. «Era un bon investigador. La seva especialitat eren els limfomes de Hodgkin, una de les neoplàsies hematològiques més comunes que existeixen» explica.

Aquest tipus de tumor ha estat subjecte a molts canvis de classificació al llarg del temps. «El doctor Gardella ens va ajudar a reclassificar els diagnòstics d'aquesta neoplàsia al Registre de Càncer de Girona» va reconèixer ahir.

El Registre de Càncer va ser creat l'any 1995 per recollir sistemàticament tots els casos de càncer diagnosticats entre els residents de les comarques gironines, i consisteix en una eina extraordinàriament útil a l'hora de calcular la incidència de la malaltia i fer seguiment de l'evolució.

Marcos Gragera també destaca la seva llarga experiència com a un dels hematòlegs de l'hospital de referència de la Regió de Girona. Primer, treballant directament per al centre sanitari i després per l'ICO, d'on encara figurava en plantilla.

Gardella va morir diumenge als 64 anys. Natural de Canet d'Adri, s'havia format a l'hospital Clínic de Barcelona abans de treballar al Trueta. Les seves restes seran incinerades avui, a 2/4 de dues del migdia, a la ciutat de Girona.