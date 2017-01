Objectiu: superar les 400 bosses de sang

Les comarques gironines necessiten urgentment 400 bosses de sang. Aquest és l'objectiu que el Banc de Sang i Teixits (BST) preveu superar de cares a la Marató 2.0 que ha organitzat a Girona aquest divendres 13 de gener en el marc d'un recapte a nivell de Catalunya.

Els responsables del BST a Girona expliquen aque aquest Nadal les donacions «han baixat molt». Això ha fet que aquest esdeveniment (que s'allargarà fins el 20 de gener) sigui més important que mai per remuntar una situació que a dia d'avui és crítica per alguns grups sanguinis com l'A- o el O-, que tenen reserves per a tres i un dia respectivament.

La directora del Banc de Sang a Girona, Anna Millan, va destacar la importància de participar a la Marató aquest 2017, un any en què «les reserves de sang a les comarques gironines compten amb unes 2.000 bosses menys que l´any anterior».

La campanya, amb el lema «La teva sang diu coses. Comparteix-les», i organitzada a la capital gironina pel BST, tindrà lloc al Saló de Descans del Teatre Municipal de les 9 a 14 hores, i s´allargarà fins al 20 de gener al centre sanitari gironí.

De fet, a banda de la recaptació de sang un dels objectius és «posar en relleu la importància de conèixer el grup sanguini d´una persona». Durant la presentació de l'acte, un equip del BST de Girona va fer una demostració del procediment que se segueix per saber el tipus de sang dels donants i assegurar que sigui compatible amb un malalt.

«Donem tot el nostre suport a la Marató de Sang 2.0 i a les entitats i voluntaris que durant aquests dies, però també al llarg de l´any, fan la magnífica feina d´aconseguir donacions de sang», va remarcar l'alcaldessa de Girona Marta Madrenas durant la presentació de l'esdeveniment. En aquest sentit, va instar a tota la població, especialment el públic més jove, a «actuar amb generositat i a participar a les jornades tant donant sang com difonent la iniciativa a les xarxes socials».

Totes aquelles persones que vulguin participar-hi, si ho volen podran reservar hora en línia des del web maratodonants.cat. Aquest any es comptarà de nou amb la dinamització de les jornades a través de les xarxes socials, concretament a les plataformes Facebook, Instagram i Twitter, on es podrà compartir continguts amb les etiquetes #MaratóDonantsCAT, #MSangGirona i #latevasangdiucoses.