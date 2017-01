Presó sense fiança per a l'home que va intentar matar la dona i el cunyat a Olot

El jutjat d'instrucció número 2 d'Olot va decretar l'ingrés a presó provisional comunicada i sense fiança per a Younse Yabban, l'home que la matinada de divendres a dissabte va apunyalar el cunyat a Olot. L'agressor va passar ahir a disposició judicial però es va acollir al seu dret a no declarar. El jutjat li atribueix dos delictes d'homicidi en grau de temptativa perquè va irrompre al domicili del carrer Santiago Rusiñol amb el rostre tapat i armat amb un ganivet perquè tenia la intenció de matar la seva exdona. El cunyat es va interposar per defensar la dona i va acabar rebent una ganivetada que li va perforar el pulmó.

El cunyat, Rachid Elhart, va ser operat d'urgències el mateix dia de l'agressió però ahir encara estava ingressat crític a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'hospital Josep Trueta de Girona.

La dona i la cunyada de l'agressor també van passar ahir pel jutjat a declarar. Ambdues van manifestar a l'exterior dels jutjats que les filles del matrimoni estaven espantades i que el dia dels fets la policia no va trobar l'arma ni a l'escenari ni als contenidors.

El cas passarà a instruir-se al jutjat de violència sobre la dona, en tractar-se d'un atac masclista.



L'agressió

L'agressor no tenia cap ordre d'allunyament però la dona i víctima de l'atac disposava d'un collar de teleassistència que va utilitzar el dia dels fets per contactar immediatament amb el servei d'emergències tan bon punt Yabban va irrompre al domicili a les tres de la matinada.

Quan la policia va arribar a l'habitatge, hi havia l'exdona de l'agressor amb la seva germana i el cunyat, que estava ensangonat a causa de la ganivetada que havia patit. La Unitat Territorial d'Investigació dels Mossos d'Esquadra va assumir el cas i tenen la sospita que l'agressor va forçar l'accés a l'immoble trencant un vidre.

L'home va fugir tan bon punt va finalitzar l'agressió que el cunyat va poder frustrar però els Mossos d'Esquadra el van detenir poca estona després a casa seva. Quan va fer l'entrada i registre a l'habitatge, van descobrir que l'agressor acabava de posar una rentadora amb la roba que presumptament s'havia posat durant l'atac, amb l'objectiu de destruir proves. A banda d'això també van trobar el calçat que portava, el qual va donar positiu en el reactiu per detectar sang. L'interior del cotxe de l'agressor també presentava restes de sang.

L'exdona del detingut, que va declarar en qualitat de víctima, va reconèixer sense cap dubte el seu exmarit com l'autor de l'apunyalament, segons apunta l'Agència Catalana de Notícies. També va declarar la germana de la dona que, en el moment de l'agressió, estava en una altra habitació de l'habitatge i va sentir la germana cridant «Younes no, Younes no». Quan va anar a veure què passava, ja es va trobar el marit malferit per l'apunyalament i la seva germana dient-li que havia sigut Yabban.