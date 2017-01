Segon tiroteig entorn un bar d´Olot en menys d´un mes

L´arbre on va impactar la bala

L´arbre on va impactar la bala Xavier Valeri

Encara no s'han trobat dos implicats en un tiroteig a l'entorn d'un bar d'Olot perpetrat el 22 de desembre que ja s'ha produït un segon tiroteig. En aquesta ocasió, els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal ja han arrestat l'autor, que va entrar armat dins un bar del Puig del Roser i en sortir va disparar dos trets, acció que va repetir dues vegades més mentre tornava a casa seva.

Els fets van passar la matinada de dissabte. L'home, que té antecedents i és conegut per la policia, va entrar en un local nocturn del Puig del Roser i a causa d'uns problemes originats en el moment de pagar la consumició va acabar sent expulsat del local. Aleshores, mentre es trobava per les immediacions, va treure's la pistola que duia amagada i va disparar a l'aire i contra un arbre.

Els responsables de l'establiment van alertar la policia sobre la situació que s'acabava de viure a l'establiment i mentre els agents buscaven l'home, que havia marxat a casa seva al barri de Sant Miquel, van sentir un tret que s'havia produït a l'avinguda de Girona. Els policies van adreçar-s'hi d'immediat i van acabar detenint el pistoler prop de casa seva. L'home duia un arma del calibre 22 que els Mossos d'Esquadra estan investigant a fi de determinar la seva procedència i comprovar si ha estat utilitzada en algun altre succés.

Està previst que el pistoler passi al llarg del dia d'avui a disposició judicial.



Segon cas

El cas de dissabte és el segon que es produeix a la ciutat amb un arma de foc disparada. El primer va ocórrer el 22 de desembre a la plaça de Catalunya on tres persones, dues encara desaparegudes, van discutir-se a l'interior d'un bar on es va acabar disparant una retallada. Aquest cas estaria relacionat amb un assumpte de tràfic de drogues.