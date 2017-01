Dos detinguts per voler estafar avis simulant accidents de trànsit

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes que el 5 de gener passat van intentar estafar dos avis a Porqueres i Banyoles simulant uns accidents de trànsit. Els dos homes, de 27 i 32 anys d'edat, nacionalitat francesa i veïns de la ciutat de Perpinyà, es van acostar a un home gran que havia aparcar el seu vehicle per anar a l'hort, a Porqueres i li van dir que havia topat amb el seu cotxe i que li havia fet una rascada.

L'home diu que es va sorpendre però es va acabar creient la versió donada pels dos estadors. Amb l'argument que si recorria a l'asseguradora li sortiria més car, li van demanar 3.800 euros. Finalment, no van aconseguir els diners perquè la filla de l'home va descobrir-los quan anaven cap a casa de l'ancià a buscar la llibreta d'estalvis.

Poca estona després, els dos homes van fer el mateix a la ciutat de Banyoles. Quan els dos homes ja es dirigien amb l'avi a un caixer, una patrulla de Mossos els va sorprendre i d'aquesta manera es va poder evitar que es consumés l'estafa.

El primer intent d'estafa es va produir a Porqueres. Els dos joves es van adreçar a un home d'edat avançada que acabava d'aturar el cotxe per anar al seu hort li van recriminar que havia topat amb el seu vehicle i el van convèncer per pagar-los 3.800 euros i així no haver de recórrer a la companyia asseguradora.

Els detinguts li van dir a l'ancià que si els pagava no haurien de comunicar-ho a la companyia d'assegurances i que, per tant, li sortiria més bé de preu. Fins i tot, un dels joves va fer veure que trucava a l'assegurança, quan en realitat parlava amb un còmplice. A més, li va passar el telèfon a l'avi i el còmplice també li va recomanar pagar i li va assegurar que, posteriorment, se li ingressarien els diners al número de compte.

Després d'aquesta trucada, l'avi va accedir a abonar els diners i va anar amb els dos homes fins a casa seva a buscar la llibreta d'estalvis. Allà, la filla de l'ancià va descobrir l'engany i va alertar la policia.

Una estona més tard, els dos homes van tornar a fer el mateix amb un altre home en un carrer de Banyoles. Quan els dos homes ja es dirigien amb l'avi a un caixer, una patrulla de Mossos els va sorprendre. En aquest cas, li havien reclamat 5.000 euros per uns danys inexistents al seu cotxe.

Després d'identificar-los, la policia els va detenir. Els dos homes tenen antecedents i van passar a disposició judicial el dia 6 de gener. El jutjat de guàrdia de Girona els va deixar en llibertat provisional.