Ensenyament obrirà la borsa d'interins el 24 de gener

El Departament d'Ensenyament obrirà la borsa de mestres i professors interins el proper 24 de gener. Els docents que s'hi inscriguin podran optar a una plaça temporal en un centre educatiu públic no universitari que depengui de la Conselleria.

La Generalitat obrirà un procés de concurs públic per tal d'incorporar docents a la borsa de treball temporal del Departament d'Ensenyament i, així, prestar serveis com a personal interí. Tal com ha passat en les darreres convocatòries, a part de la titulació acadèmica els docents que aspirin a entrar a la borsa laboral també hauran d'acreditar que no han estat condemnats per cap sentència ferma per algun delicte sexual.

El termini per a la presentació de sol·licituds es tancarà el dimarts 7 de febrer. Tota la documentació s'haurà de presentar abans d'aquesta data excepte l'acreditació de màster de formació de professorat de Secundària que, pensant en les persones que l'estan realitzant ara, Ensenyament permetrà entregar a principis del curs 2017-2018 –tot i que sí s'haurà de lliurar el certificat de matriculació del màster.