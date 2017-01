L'aeroport de Girona tanca el 2016 amb 1.664.763 passatgers, la xifra més baixa des del 2003

L'Aeroport de Girona ha tancat el 2016 amb 1.664.763 passatgers, la xifra més baixa des del 2003, és a dir, abans de l'arribada de Ryanair. Respecte el 2015, suposa una davallada del 6,2%. Les instal·lacions de Vilobí d'Onyar (Selva) acumulen vuit anys consecutius de davallades en el global anual de passatgers. Malgrat tot, la caiguda del 2016 és de les més sostingudes, ja que hi ha hagut anys com el 2011 quan el descens va ser del 38,2% o el 2014, amb una pèrdua del 21,1% dels viatgers. Pel que fa al mes de desembre, la terminal va registrar 39.389 passatgers, un 18,5% menys que el mateix període del 2015. També van caure les operacions un 5,3% però es van transportar 6.183 quilos de mercaderies, el que suposa un 1832,2% més que un any enrere.

Les estadístiques d'Aena confirmen que el 2016 ha estat un any negre per a l'Aeroport de Girona. L'any es tanca amb un total de 1.664.763 passatgers, un 6,2% menys que l'any anterior. De fet, la xifra anual de passatgers ha anat en caiguda lliure des del 2008, quan l'aeroport va arribar al seu sostre de 5.510.970 passatgers. Hi ha hagut com el 2011 amb un descens del 38,2% o el 2014, amb una pèrdua del 21,1% dels viatgers.

Les dades, però, demostren que el 2016 ha estat el pitjor any des del 2003, abans que Ryanair comencés a operar des de Vilobí d'Onyar. En aquell any, l'aeroport va registrar 1.448.425 viatgers. Des de llavors, l'aerolínia de baix cost ha estat capaç de portar l'aeroport fins a xifres superiors als 5 milions però, progressivament, ha anat retallant vols i perdent passatgers, sobretot des de l'entrada a l'Aeroport del Prat.

Pel que fa al mes de desembre, la terminal va registrar 39.389 passatgers, un 18,5% menys que el mateix període del 2015. També van caure les operacions un 5,3% però es van transportar 6.183 quilos de mercaderies, el que suposa un 1832,2% més que un any enrere. L'acumulat anual de transport de mercaderies arriba fins als 51.364 quilos, el que suposa un 46,6% menys que el 2015.



Confiança en el 2017

Des de l'AGI (formada per Cambra, Generalitat i Diputació) asseguren que el 2017 marcarà el "punt d'inflexió" a l'aeroport gironí, que tornaria a remuntar per situar-se en els dos milions de passatgers, una xifra que consideren òptima. Remarquen, a més, que aquests passatgers viatjarien a Girona per fer-hi estada, per contra del que passava anys anteriors quan bona part dels viatgers que arribaven tenien com a destinació Barcelona.

Per afirmar-ho, recorden que Ryanair apostarà fort pel Regne Unit i que recupera vols després de set any d'anar-ne reduint. La companyia irlandesa no serà l'única que creixerà. També ho faran Jet2 i Rainbow Tours (que passaran a operar vint i sis freqüències setmanals). Tot i que l'aerolínia de baix cost irlandesa continuarà concentrant gran part de les operacions, en total al llarg del 2017 hi haurà fins a deu companyies que s'enlairaran o aterraran des de Vilobí d'Onyar.