L´experiència gironina que ha fet que un dirigent del PP se senti «gilipolles»

Me'n vaig de Catalunya sense haver-ho aconseguit, ho confesso. Per més que ho he buscat, no he tingut sort...». Així comença Toni Martín Iglesias, vicesecretari de coordinació política del PP d'Andalusia l'escrit on relata les vacances de Nadal que va passar amb la seva família a les comarques gironines. El que buscava Martín era aquell català al que «li dius 'bon dia' i et contesta en català, i li dius 'perdó, és que no l'enténc' i et segueix parlant en català». També buscava, «el que no et mira o ho fa amb cara de fàstic quan veu que ets d'una altra part d'Espanya». Buscava, en definitiva, totes aquelles experiències negatives sobre Catalunya que ha viscut «aquell amic que tothom té».



Gran va ser la sorpresa de Martín quan va veure que, en realitat, tots els estereotips que ell esperava trobar eren només això. Estereotips. I «tòpics malignes». De la seva experiència en va escriure un text al Facebook que en pocs dies s'ha convertit en viral amb més d'11.000 comparticions i més d'un milió de visites.

A la carta explica com en lloc trobar-se amb catalans malcarats, intransigents i maleducats, durant sis dies nadalencs Martín i els seus han conegut «gent amable (molt amable) i simpàtica (molt simpàtica)». Explica també com s'han mogut per ciutat, camp, mar i muntanya i des de l'home de la gasolinera fins a la senyora de la fleca, passant pels veïns o la botiga on va comprar vi de l'Empordà, «hem rebut més somriures i educació que en molt de temps». «M'han preguntat per la meva ciutat, per si m'ho estava passant bé a Catalunya. Han fet manyagues als meus nens, m'han ajudat en el que han pogut i en el que he necessitat», prossegueix. Totes aquestes experiències el condueixen a una contundent conclusió: «Me'n vaig una mica amb la sensació de ser gilipolles». «Gilipolles», diu, perquè a la seva edat (50 anys) i amb la seva experiència viatjant encara havia estat capaç d'empassar-se «tots aquests estereotips, aquests clixés que tan poc m'han agradat sempre quan els aludits som nosaltres, els andalusos».

El dirigent popular reconeix que, amb aquests «tòpics malignes només contribuïm a estendre l'odi i el rebuig». I com ell, que estant a Girona pensa que és a casa seva, «hauria d'haver-me negat a prejutjar ningú perquè sí». Ahir el Facebook de Martín ja comptava amb gairebé 3.000 comentaris de gent de dins i fora de Catalunya, la majoria d'ells agraint les paraules del polític.