El PP rebutja fixar data per accelerar l'ampliació de la N-II

El Partit Popular va rebutjar ahir una moció del PDECat que reclamava accelerar el desdoblament de 52 quilòmetres de la carretera N-II entre Tordera i la Jonquera.

El senador del Partit Demòcrata, Joan Bagué, va ser l'encarregat de defensar una moció de cinc punts que exigia al govern espanyol acabar els treballs tècnics durant el primer semestre del 2017, detallar un pla i un calendari d'execució, agilitzar les licitacions, evitar demores i prioritzar les actuacions en aquelles vies amb major volum de trànsit.

Des del Partit Popular, el senador Antonio Romero ha argumentat que no és possible establir un calendari per a l'execució del desdoblament de la N-II perquè «hi ha moltes actuacions que no depenen del govern espanyol».

El senador del PDECat Joan Bagué va lamentar la resposta del senador popular, va criticar la «deixadesa» del ministeri de Foment envers aquest projecte i va carregar contra les declaracions d'intencions dels populars en comptes, va dir, de solucionar el problema.

És per això que va exigir «concreció i un compromís ferm» perquè, a parer seu, en cas contrari la situació de la N-II continuarà estancada «com sempre».

El senador del PDECat va explicar que en els últims 8 anys només s'ha desdoblat un tram de 6 quilòmetres entre Sils i Caldes i va alertar que, de seguir amb aquest ritme, es trigarà més de 80 anys a desdoblar els 52 quilòmetres de diversos trams de via entre Tordera i la Jonquera. En aquest sentit, Bagué va lamentar que el govern del Partit Popular no s'obri a trobar una solució a un problema que s'arrossega des del 1993.

Per la seva banda, el senador del PP Antonio Romero va defensar les actuacions que ha portat a terme l'Estat a Catalunya assegurant que el ministeri de Foment ha destinat més d'11.200 milions d'euros a millorar les infraestructures catalanes. En aquest sentit, ha fet un recull de les obres que el govern espanyol ha portat a terme a la demarcació de Girona els últims anys.



Per unanimitat

Per altra banda, la Comissió de Foment del Senat va aprovar ahir, per unanimitat, la moció d'Esquerra Republicana on s'insta el Govern a reiniciar les obres de construcció de les dues rotondes a la carretera N-II al seu pels municipis de Pontós, Garrigàs i Borrassà, a l'Alt Empordà.

El senador gironí d'Esquerra Republicana, Jordi Martí, va denunciar en la Comissió de Foment del Senat «la mala gestió i abandó» per part de l'Estat de la N-II, una de les principals vies de comunicació de les comarques gironines. Per això, el grup parlamentari d'Esquerra Republicana a la cambra alta va reclamar al govern espanyol reiniciar «amb la màxima brevetat possible» les obres dels giratoris de les carreteres GIV-5125 i GI-6226 amb la carretera nacional».

El Ministeri de Foment va iniciar les obres al 2015 però, immediatament, es van aturar. «La paralització d'aquestes obres suposa posar en risc la seguretat dels conductors a més de la prolongació d'una problemàtica per la qual els veïns afectats ja s'han manifestat reiteradament demanant solucions», va argumentar Martí.