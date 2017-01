Setanta-sis gironins esperen un òrgan, tretze menys que fa un any

La llista d'espera per rebre un òrgan s'ha escurçat en el darrer any i, a finals del 2016, eren 76 els gironins pendents d'un trasplantament, 13 menys que un any enrere, quan eren 89. Segons les dades de l'Organització Catalana de Trasplantaments, el gruix de la llista d'espera l'ocupen els pacients que necessiten un ronyó, seixanta; seguits dels qui requereixen un trasplantament hepàtic, amb deu persones en espera, mentre que tres gironins estan a l'expectativa d'un cor i tres més, d'un pulmó. La reducció de la llista d'espera també s'observa en el conjunt de Catalunya, on s'ha passat de 1.350 persones a 1.301.

En total, durant l'any passat, 68 gironins van rebre un òrgan que, en nou casos, provenia d'un donant viu. Així, 47 persones es van sotmetre a un trasplantament renal (nou, de donant viu); una desena, a un trasplantament hepàtic; tres, a un cardíac; quatre, a una intervenció per a una implantació pulmonar; i quatre més van rebre una donació de pàncrees.

Respecte a les donacions d'òrgans, la xifra de donants gironins ha caigut lleugerament entre 2015 i 2016, passant dels 20 als 18 donants vàlids, mentre que es van registrar cinc negatives familiars.

Cal tenir en compte, però, que l'any passat l'hospital Josep Trueta de Girona –el centre extractor de la regió sanitària– va viure un salt quantitatiu de donants important, doblant les seves xifres habituals, que se situaven en la desena anual de donants multiorgànics: el 2014, per exemple, van ser vuit i el 2013, nou. L'augment de donacions d'òrgans des del 2015, doncs, coincideix amb la implantació d'un nou projecte al centre que pretén detectar tots els possibles donants i reduir les negatives familiars.

Gràcies a les donacions d'òrgans produïdes a Girona, es van poder extreure 34 ronyons, onze fetges, cinc cors i quatre pulmons.

El que sí que han augmentat a Girona són els donants de teixits. Si el 2015 van ser disset els donants de teixit musculoesquelètic a Girona, a 31 de desembre se n'havien registrat dos més fins a arribar als dinou.



Catalunya bat rècords

En el conjunt de Catalunya, el 2016 els hospitals van batre el seu propi rècord, sumant més d'un miler de trasplantaments. En concret, s'han dut a terme 1.015 operacions –un 6,28% més que el 2015–, una dada que situa Catalunya com a líder a l'Estat espanyol i, en taxes de trasplantament per milió d'habitants, representa una de les més altes del món, amb 135 per milió de ciutadans.

Per tipus d'òrgans, el 2016 van créixer els trasplantaments renals –un 9,12% més–, els hepàtics –un 3,73%–, i, sobretot –un 23,73%– els pulmonars. En canvi, van baixar lleugerament els cardíacs i els pancreàtics. Per centre, Vall d'Hebron lidera el nombre de trasplantaments –amb 271–, seguit de prop per l'hospital Clínic i pel de Bellvitge.

I si s'ha assolit un rècord de trasplantaments ha estat gràcies a un increment del 23% del nombre de donacions d'òrgans de cadàver, amb 315 donants vàlids (42 per milió d'habitants). L'augment s'ha produït, segons el Departament de Salut, per l'elevat creixement de la donació en asistòlia, és a dir, de malalts terminals d'algunes patologies ingressats a l'hospital que moren per cessament irreversible de l'activitat cardíaca. L'any 2016, un de cada tres donants cadàvers vàlids a Catalunya van ser per aquest tipus de mort.

En canvi, el nombre de donants vius ha estat lleugerament inferior a l'any anterior: 145, 25 menys que el 2015, seguint una tendència que també disminueix a l'Estat espanyol. Així, la suma de donants vius i de donants morts s'aproxima al mig miler, arribant als 460.

Pel que fa a teixits, hi va haver 1.444 donants al Banc de Sang i Teixits –515 més que el 2015–, els quals van aportar fins a 2.282 teixits, el que representa un 47,7% més. En total, es van donar 1.418 còrnies, 198 vàlvules cardíaques, 84 vasos sanguinis, i van haver-hi 312 donants de teixit músculoesquelètic i 270 de pell.