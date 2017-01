Veïns de Camprodon s'oposen a la celebració del mundial de trial

L'Associació de Veïns de Font Rubi a Camprodon ha mostrat el seu desacord amb la celebració d'una prova del campionat mundial de trial a les proximitats de la urbanització. Segons els veïns, el campionat està programat pels dies 13 i 14 de maig i reunirà entre set i vuit mil aficionats al motociclisme de muntanya per terrenys accidentats.

El campionat figura a les pàgines web de les federacions de trial com el gran esdeveniment estatal del 2017. L'Ajuntament ha indicat tenir coneixement de la celebració, però ha indicat que es vol mantenir neutral en l'afer.

Els veïns culpen de la celebració Manel Jané, propietari de l'hotel Puig Francó i –segons els veïns– de 800 hectàrees de terrenys de muntanya a les zones properes a la urbanització.

Els habitants apunten que a la urbanització hi ha unes 300 cases, uns 40 residents permanents i centenars de residents de caps de setmana i temporades de vacances. Assenyalen que els residents cerquen tranquil·litat i natura i que tant el trial com el bullici propi d'una competició de caràcter mundial s'oposen a la seva idea de vida i al concepte d'oci de la Vall de Camprodon.

El portaveu de l'Associació de Veïns, Narcís Fàbrega, explica que els organitzadors han previst 6 zones de trial a tocar de les cases de la urbanització i a 20 metres de terrenys protegits pel Pla d'Espais d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa. Exposa que, per fer el campionat mundial, els organitzadors han hagut d'ampliar un circuit de trial permanent a la zona del Noasssar, ja existent des del 2003. Assenyala que els veïns desconeixien fins ara l'existència del circuit permanent. A més, ha apuntat que «l'Ajuntament no ens ho ha comunicat mai ni per fer al·legacions». També assenyala que l'Ajuntament no els ha comunicat l'ampliació prevista per al campionat. En aquest sentit, indica que «l'alcalde va dir per sorpresa que es faria el mundial i que els hotels s'omplirien». Considera que l'Ajuntament està obsessionat amb els beneficis i no s'ha qüestionat el perjudici que pot suposar el campionat mundial per l'entorn natural. Defineix: «Camprodon no és Montmeló».

Assenyala que fa poc temps va tenir lloc la presentació d'una escuderia de trial al circuit permanent. Argumenta que, a partir del campionat mundial, els terrenys del costat de la urbanització es poden convertir en l'escenari d'esdeveniments similars. Segons ell, a França, Polònia i d'altres llocs d'Europa les regles de protecció de la natura per a la pràctica del trial són molt més severes que a l'Estat. El fet fa que l'associació temi per la possibilitat que la zona es converteixi en un lloc internacional de reunió permanent d'aficionats. Els veïns estudien emprendre accions legals per tal de defensar els seus drets.