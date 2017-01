Apareixen capses per amagar tifes de gos a Ripoll

Les periòdiques campanyes que s'han realitzat a Ripoll per acabar amb la problemàtica de les tifes que els amos dels gossos no recullen de terra, no han incidit en la visibilització de més civisme. Aquesta mateixa setmana a la plaça Tomàs Raguer de Ripoll un vilatà va utilitzar una capsa amb l'anotació «Ull merda» per advertir d'una deposició canina.

Durant la darrera dècada al municipi s'han activat diferents iniciatives en aquest sentit, com ara les visites que l'alcalde Jordi Munell i la regidora de convivència Dolors Vilalta han fet a veïns denunciats anònimament per no ser prou higiènics amb les femtes de les seves mascotes, o bé a través de l'amenaça de localitzar els gossos i els seus propietaris a través de l'adn de la caca. Aquesta darrera iniciativa mai s'ha acabat portant a terme per la dificultat que comporten unes identificacions pròpies de sèries detectivesques de televisió. Mentrestant lluny de disminuir, el problema als carrers, places i jardins ripollesos, ha continuat augmentant.

Aquest incivisme, que no és exclusiu de Ripoll, ha arribat fins i tot a plantejar la creació d'un cens amb l'ADN dels cans d'alguns municipis per tal d'aconseguir mostres del carrer i analitzar-les amb l'objectiu de poder multar els propietaris dels animals amb proves fefaents.