Banyoles acull una exposició sobre pràctiques funeràries en la prehistòria

Del 14 de gener al 2 d'abril del 2017 es podrà visitar al Museu Darder de Banyoles «La fi és el principi», una exposició itinerant produïda per Arqueoxarxa liderada pel Museu de Gavà. Per primera vegada presenta una síntesi de les pràctiques funeràries a la prehistòria, a partir de la mostra de més de 300 objectes de 20 museus catalans, entre els quals objectes de la col·lecció del Museu Arqueològic de Banyoles. Aquesta exposició vol ser una via d'aproximació al nostre passat a través de la rica cultura material que ha perviscut de la prehistòria a Catalunya: l'arqueologia de la mort.

El món de la mort ha servit per definir, i encara ara defineix, algunes de les cultures principals de la prehistòria i, per tant, és clau per al seu estudi. Les pràctiques funeràries tenen un interès per si mateixes, però també perquè són un mirall del món del vius i per tant reflecteixen temes com el canvi cultural o la relació dels avantpassat amb el seu entorn.