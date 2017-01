Un intoxicat en l'incendi d'un habitatge de Cornellà del Terri

L´incendi d´una casa adossada a Cornellà del Terri ha causat aquest dijous a la matinada un intoxicat lleu per inhalació de fum, segons han informat els Bombers de la Generalitat, que han rebut l´avís al voltant de les quatre de la matinada. Les flames han destruït les dues plantes superiors de l´habitatge, ubicat al nucli de Sords. El foc ha quedat controlat una hora després i des d´aleshores els Bombers remullen l´interior de la casa des de l´exterior ja que hi ha perill d´esfondraments. L´incendi, del qual se´n desconeixen les causes, ha fet cedir el forjat, les bigues i part de la coberta de la casa, que té tres plantes.

La construcció afectada és un mas gran, dividit en dues parts, situada a l´entrada del nucli de Sords. Les flames s´han iniciat en una de les habitacions del pis superior de l´habitatge, on hi viuen tres joves. Per combatre el fred han escalfat una llosa, que ha entrat en contacte amb una manta i s´ha incendiat. El foc s´ha escampat pel menjador fent cedir un fals sostre. Pel que fa els tres ocupants, han pogut escapar a l´altra habitatge del mas trencant una reixa.

Fins al lloc, s´hi han desplaçat nou dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del SEM, que han desplaçat l´intoxicat lleu a l´Hospital Josep Trueta de Girona. Les altres dues persones que hi havia a la casa en el moment de l´incendi han resultat il·leses.