L'aeroport tanca el 2016 per sota dels dos milions d'usuaris per segon any consecutiu

L'aeroport tanca el 2016 per sota dels dos milions d'usuaris per segon any consecutiu

L'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat l'any més fluix des de l'arribada de Ryanair l'any 2003. Aquest 2016 han passat per la base aèria de Vilobí d'Onyar 1,6 milions de passatgers, uns 110.000 menys que l'any passat. És el segon any consecutiu que l'aeroport tanca amb una xifra de menys de dos milions de passatgers. Entre el 2004 i el 2014 l'aeròdrom gironí mai havia baixat dels dos milions de viatgers, i en els seus millors anys (del 2006 al 2010) va arribar a transportar més de cinc milions d'usuaris.

Lluny queden aquestes èpoques. A dia d'avui, l'aeroport és molt més a prop de les primers temps de Ryanair, quan l'aerolínia irlandesa tot just començava la revolució del transport low cost, que no pas dels últims anys de la dècada passada, quan la companyia, ja transformada en gegant de l'aviació europea, era capaç de transformar l'aeroport de Girona en una de les bases amb més trànsit de passatgers de l'Estat espanyol. La tendència d'aquest any ha estat la dels cinc anteriors. Durant el 2010 Ryanair va començar a operar a l'aeroport de Barcelona. A partir de llavors, la davallada a Girona (amb una gran dependència de Ryanair) ha anat en paral·lel a l'espectacular crescuda que ha experimentat el Prat.

El 2011 Vilobí va perdre gairebé dos milions de passatgers respecte al 2010. Un any després, va baixar del llindar dels tres milions d'usuaris per primera vegada des del 2004. Ja no els tornaria a recuperar. L'any 2013 va acabar amb 2,7 milions de viatgers; el 2014 ho va fer amb 2,1, i el 2015 amb 1,7 milions, un mínim històric que ha estat superat per aquest any.

Només una bona notícia ha maquillat els mals números d'aquest any. El 2016 ha vist com les companyies alternatives a Ryanair han augmentat la seva activitat a l'aeroport. Aerolínies com Transavia, Jet2 o Pobeda Airlines han intensificat el nombre de rutes i freqüències, fet que s'ha traduït en 330.000 passatgers, gairebé un 20% del total de transportats.

L'aeroport encara amb optimisme aquest 2017. Ryanair ha anunciat un grapat de noves destinacions de cara a l'estiu (la major part de les quals al Regne Unit). Això hauria de permetre trencar la dinàmica negativa a la base gironina. No sembla que s'hagi de traduir però, en una crescuda espectacular. El 2017 ja serà un èxit si l'Aeroport aconsegueix superar els dos milions de passatgers.