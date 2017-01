L´Ajuntament de les Planes avisa els veïns que aparquen malament al carrer del Pla

L'Ajuntament de les Planes avisarà els veïns que aparquin malament al carrer del Pla i després si veu que els problemes persisteixen els sancionarà. L'origen del conflicte està en la recent urbanització del carrer que fa d'eix de comunicació entre el centre del nucli antic i la carretera C-63.

L'alcalde Eduard Llorà (PDECat) ha situat el problema al costat dret de la pujada que condueix a l'oficina de la Caixa. Ho ha fet en un programa de l'emissora municipal destinat fer un resum de l'any passat i de les intencions per l'actual.

Ha indicat que es tracta d'un lloc, en el qual abans de la recent urbanització ja hi havia un senyal de prohibit aparcar. Això no obstant, hi havia gent que no feia cas del senyal i hi aparcava. A l'època, desobeir la prohibició no provocava problemes, perquè els cotxes mal aparcats no eren un obstacle.

En canvi, ara amb la urbanització feta i la vorera uns 40 centímetres més amples que abans quan hi ha un cotxe mal aparcat hi ha problemes de circulació. L'alcalde ha explicat: «Sobre la vorera no hi han d'aparcar i, a més, en algun moment determinat el pas queda tan estret».

Llorà ha explicat que actuaran de la mateixa manera que ho van fer amb els cotxes que aparcaven als accessos als gorgs. Ha concretat: «Farem un avís i dos avisos i després sancionarem».

La coincidència entre els accessos als gorgs i el carrer del Pla era que els cotxes mal aparcats també obstaculitzaven el pas dels altres vehicles.

L'alcalde de les Planes ha dit: «Per tot i que sembli que estem al poble, ens hem d'acostumar a aparcar bé». Ha precisat que no si val a aparcar per cinc minuts. Ha exposat: «Vaig a comprar, hi torno».

Llorà ha fet una crida a facilitar la convivència veïnal a partir del principi d'aparcar als llocs marcats, encara que s'hagi de caminnar entre 2 o 3 minuts.

És una localitat amb aparcaments senyalitzats a les entrades del poble i en els carrers propers al centre comercial.