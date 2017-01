L'Estat planteja traspassar la N-II de Maçanet a Tordera al Govern

El tram de la N-II de Maçanet de la Selva a Tordera i la variant de Sant Daniel poden passar a mans de la Generalitat. Aquest és el plantejament que ara fa l'Estat espanyol, que ha admès que pretén proposar el traspàs d'aquestes dues carreteres al Govern català. En unes respostes per escrit al diputat gironí del PDECat al Congrés, Jordi Xuclà, l'Executiu del PP ha avançat que la seva intenció és cedir la titularitat d'aquestes vies a la Generalitat.

D'una banda, l'Estat ha explicat que una vegada estiguin «executades i finalitzades» les obres de millora a la N-II entre Maçanet i Tordera, «el Ministeri de Foment proposarà a la Generalitat la cessió del tram». El Govern espanyol ha recordat que el setembre de l'any passat es va aprovar el projecte de condicionament de la carretera i ha considerat que, quan s'hagin acabat aquests treballs, el tram de Maçanet a Tordera «és susceptible de cessió».

De moment, l'Executiu del PP no ha concretat dates ni imports per al traspàs del tram de la N-II. Per això, Xuclà ha apuntat que caldrà valorar les condicions econòmiques de la cessió. El motiu és que el traspàs de la N-II entre Maçanet i Tordera permet tornar a obrir la possibilitat de poder desdoblar el tram. Una opció que ha quedat descartada des de l'any 2012, quan l'aleshores ministra de Foment Ana Pastor (PP) va anunciar que no tiraria endavant aquestes obres.

De fet, el Govern espanyol ha insistit –en les respostes a Xuclà– que no farà el desdoblament de Maçanet a Tordera. L'Estat ha reiterat que el projecte que es va aprovar el 2009 (quan governava el PSOE), amb un pressupost de 288 milions d'euros, «suposa un cost molt elevat per a una actuació d'aquestes característiques i se situa fora dels paràmetres d'eficiència». D'aquesta manera, Xuclà ha remarcat que la cessió del tram significa que la Generalitat pot «agafar la iniciativa» de fer el desdoblament.

«És molt important que la Selva marítima i la Selva interior quedin ben connectades amb Girona», ha afegit el diputat del PDECat, que ha subratllat que s'haurà de fer una valoració de les condicions del traspàs, sobretot en imports. Xuclà ha recordat que «qualsevol traspàs s'acompanya d'una dotació econòmica» i ha avançat que la cessió del tram de la N-II de Maçanet a Tordera «requerirà molta negociació política» per part dels representants catalans que estan a Madrid.



«Una porta interessant»

Malgrat tot, Xuclà ha apuntat que «s'obre una porta interessant», ja que es tracta d'una carretera que la Generalitat havia reclamat a l'Estat. L'any 2015, l'aleshores conseller de Territori Santi Vila (PDECat) va demanar a l'Executiu del PP que cedís la N-II entre Maçanet i Tordera al Govern català, acompanyada d'una dotació econòmica per duplicar la via. Xuclà ha remarcat que el tram de Maçanet a Tordera compta amb una alta densitat de vehicles, que –de mitjana– supera els 15.000 diaris.

D'altra banda, el Govern espanyol també ha comunicat –en les respostes dirigides a Xuclà– que estudia el traspàs de la variant de Sant Daniel perquè es compleixen «els requisits» del protocol que es manté entre el Ministeri de Foment i la Generalitat. La raó és que, des que va entrar en funcionament el tram gratuït de l'AP-7 entre Vilademuls i Fornells de la Selva, la variant de Girona (per Sant Daniel) ha quedat relegada «a una carretera comarcal», segons ha considerat Xuclà.

L'Estat també ha valorat que es tracta d'una via que «ha perdut la seva consideració». Per això, en el marc del conveni entre Foment i el Govern català, l'Executiu del PP ha plantejat que la variant de Sant Daniel entri dins la xarxa de carreteres de la Generalitat. Ara bé, Xuclà ha sentenciat que l'anunci de l'Estat de cedir la titularitat de dues carreteres gironines no forma part de «l'operació diàleg», sinó de «la voluntat del PP de treure's uns quants morts de sobre».