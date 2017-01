L'oposició deixa la revista local de Sant Feliu de Pallerols

L'oposició de Sant Feliu de Pallerols Units per Sant Feliu-ERC-AM ha decidit deixar de participar amb la revista local L'Hostolenc. Els motius que exposen són que a principis de mandat el consell de redacció va excloure les opinions dels grups polítics municipals de la revista i també la informació dels plens.

Els opositors consideren que la revista ha deixat de ser un instrument de transparència i pluralitat. Precisen que la informació dels plens es pot consultar a través de mitjans digitals, però oposen que els mitjans digitals no tenen l'abast de la revista.

Consideren que si bé l'opinió de l'oposició no és compartida per la majoria del consell redactor, la Llei Municipal del Règim Local de Catalunya exposa que el ple municipal ha de garantir la participació dels regidors en els òrgans d'informació i difusió locals. Per això, demanen que l'Ajuntament aprovi un reglament que reguli les condicions d'accés i d'ús d'aquests mitjans pels regidors i els grups municipals.

Consell de redacció

Per la seva part el consell de redacció ha exposat a la revista que no els agrada la decisió de l'oposició de sortir de la revista.

Expliquen que a l'inici del mandat van decidir no publicar l'opinió dels grups polítics, perquè els escrits només denotaven la picabaralla dels dos grups.

Pel que fa a la transcripció dels plens expliquen que en van publicar un en el primer número de l'actual mandat i els va ocupar 21 pàgines.

Si haguessin publicat el ple en el darrer número, segons l'equip redactor, els hauria ocupat el doble de pàgines del primer. És a dir, 42 pàgines.

Expliquen que van valorar el fet que els plens són retransmesos en directe per la televisió municipal i que els plens, les juntes de govern i els decrets d'alcaldia es poden trobar al portal de transparència del web municipal.

També apunten que si algú vol disposar dels plens en format paper, si passa per les oficines municipals els els proporcionaran.

Les diferències entre l'equip de govern i l'oposició de Sant Feliu de Pallerols van començar en el mandat 2011-15 i van augmentar a partir de les darreres eleccions. Un dels motius va ser la querella d'un exregidor de l'oposició que va ser acceptada pel jutjat d'Olot i que va motivar un litigi que encara no s'ha acabat.