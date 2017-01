Olot aprova estudiar com afrontar el canvi generacional en el treball previst per als propers anys

La Junta de Govern de l'Ajuntament d'Olot ha aprovat la convocatòria de licitació per la redacció d'un estudi sobre el mercat de treball de la Garrotxa. El preu de sortida del concurs és de 30.887 ?. El regidor de Promoció Municipal, Estanis Vayreda (PDECat), ha assenyalat que la idea és que l'estudi estigui acabat d'ara a mig any. El regidor ha indicat que l'estudi respon a la necessitat de respondre a una situació laboral que preocupa les empreses.

Ha concretat que en l'actual període de temporal i en els pròxims anys està prevista la jubilació d'un elevat nombre de professionals qualificats. En molts casos són persones formades dins les mateixes empreses i adaptades a la progressió en les transformacions tecnològiques.

Es tracta de l'abandó del treball per edat de molts elements d'una generació que està a la mateixa empresa des de l'edat de 14 anys i en ella s'ha format d'acord amb les innovacions tecnològiques que ha necessitat l'empresa.

Una de les primeres mostres de la necessitat empresarial de cobrir els llocs de treballs de les generacions nascudes als anys cinquanta es va concretar fa poques setmanes, quan l'empresa de components elèctrics i electrònics SIMON es va trobar amb una previsió de jubilacions molt elevada.

Per afrontar-la, l'empresa olotina es va acollir al programa Forma i Insereix del Servei d'Ocupació de Catalunya. Es tracta d'una modalitat de formació per a l'ocupació que conté el compromís contractar part de les persones que segueixin un procés de formació. L'empresa va contractar 15 persones de les 70 presentades.

Encara més recent és el cas de l'empresa de maquinària robotitzada TAVIL. El projecte de TAVIL es va adreçar a joves d'entre 18 i 24 anys. Consistia en una formació teòrica i pràctica orientada a les necessitats de l'empresa. La formació d'una durada de 6 mesos està orientada a dotar els joves de competències per treballar en unes feines que requereixen un elevat grau d'especialització.

TAVIL, d'orígens lligats amb els inicis industrials a la Garrotxa, en les darreres dècades s'ha convertit en una empresa puntera en tecnologia en l'àmbit mundial. TAVIL fa maquinària robotitzada per a quasi tots els àmbits de producció. Tant fan màquines per a la indústria càrnia com per al sector de l'edició de llibres i revistes.

Les necessitat de personal amb formació per afrontar la progressió tecnològica és un dels motius de l'estudi. En aquest sentit. Vayreda ha assenyalat que la funció de l'estudi serà el de conèixer els perfils professionals que més es necessitaran en els propers anys.

A més, ha avançat que l'estudi concretarà la situació dels llocs de treball actuals amb la voluntat de fer-los compatibles amb la important progressió tecnològica que els experts preveuen per als pròxims anys.