El Patronat es marca com a objectiu portar turisme nord-americà a Girona

Una vegada s'han recuperat les xifres de turistes dels mercats tradicionals i ha repuntat també el turisme rus, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona apunta més enllà de l'Atlàntic. Si les polítiques nacionalistes de Donald Trump no impedeixen que els seus ciutadans viatgin a l'estranger igual que prohibeix a les seves empreses invertir-hi, Girona es disposa a captar turisme nord-americà. Un turisme llaminer pel seu gran poder adquisitiu i que ja s'ha deixat veure per Catalunya, especialment a Barcelona però que s'intentarà apropar va les comarques de Girona.



En una trobada celebrada ahir amb els mitjans de comunicació, els responsables del Patronat van reconèixer que un dels públics que més interessen és el nord-americà. «Són turistes que admiren molts atributs de la destinació com la qualitat dels allotjaments, la gastronomia, el ciclisme i la cultura», va remarcar el director del patronat, Ramon Ramos. Per això, durant el 2017 es focalitzaran en aquest mercat amb algunes accions específiques, com una presentació de turisme Premium que es farà a San Francisco i també a Toronto (Canadà). «Són turistes que ja arriben amb facilitat a Barcelona i hem d'aconseguir que s'acostin a les nostres comarques i a la Costa Brava», va afegir Ramos.



Bicicleta i sostenibilitat



El patronat ha dedicat el 2016 al món de la gastronomia i el golf. Enguany, ha decidit focalitzar els esforços en el món de la bicicleta i la sostenibilitat. En aquest sentit, prepara per al juny la celebració de la Sea Otter Europe Costa Brava Girona Bike Show, el festival del sector de la bicicleta més gran del món, que per primer cop desembarca a Europa, i que espera atraure més de 20.000 persones aficionades a aquest esport al pavelló de Fontajau de Girona.



Rècord absolut de turistes



Les comarques gironines van rebre durant el 2016 (dades fins al novembre) 5.094.073 turistes, una xifra rècord i que suposa superar per primer cop la barrera dels 5 milions. A més, es van registrar 19.380.385 pernoctacions a hotels, càmpings i apartaments de la demarcació. Aquestes xifres suposen un increment del 4,6% respecte al 2015. Segons les dades oficials recollides per la Generalitat, es registra una lleu davallada del turisme francès, es recupera el turisme rus (que havia anat molt a la baixa) i es nota un increment en l'arribada de turistes nord-americans.



A més, el director del patronat, Ramon Ramos, va remarcar que cal sumar les dades del desembre (que encara no s'han fet públiques) i també les del darrer trimestre de càmpings i turisme rural. Des de l'organisme destaquen que el turisme francès, alemany i anglès continua essent el més important a la destinació, malgrat que s'ha registrat una lleugera davallada del públic francès. Tanmateix, i després d'anys de caigudes, el turisme rus ha repuntat.



D'altra banda, una de les iniciatives per al 2017 és iniciar els tràmits per aconseguir el segell «Reserva de la Biosfera», que atorga la Unesco, una feina que es farà conjuntament amb la Universitat de Girona. Segons els càlculs del patronat, es podria acabar la tramitació en dos o tres anys. Ramos destaca que és un segell de qualitat que distingeix els indrets que estan ben conservats i mantenen els valors naturals.



A la Costa Brava, per exemple, el 33% del territori està protegit. Previsió d'accions i pressupost. El Patronat de Turisme ha dissenyat per al 2017 tot un seguit d'accions promocionals i també participació en fires. En total, serà present a 45 fires (20 de genèriques i 25 d'específiques) i també manté accions ja consolidades com l'Esmorzar amb Estrelles que ofereix, juntament amb els germans Roca, aprofitant la gala de la revista Restaurant que escull els 20 millors restaurants del món. Enguany, la festa gastronòmica per excel·lència en l'àmbit mundial es fa a Melbourne (Austràlia) el pròxim 5 d'abril.



Una altra cita important serà la celebració de la Nit de l'Enoturisme a Catalunya que es farà al castell de Peralada, amb la data encara per confirmar.



Creix un 10,35% el pressupost



Una de les novetats per al 2017 és la creació del novè club de màrqueting del patronat, dedicat al Turisme Esportiu. Té la funció d'englobar totes les empreses i organitzacions que participen en la preparació d'estades esportives de clubs en els àmbits nacional i internacional. En total, ja hi haurà un total de 800 empreses associades en algun dels nou clubs de producte.



El Patronat de Turisme ?que és un organisme autònom de la Diputació de Girona- té un pressupost de 6.548.230 euros per al 2017, dels quals un 92,6% procedeixen de la corporació i el 7,4% restants d'altres aportacions públiques i privades. El pressupost de l'entitat creix un 10,35% respecte al 2016.