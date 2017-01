Santa Pau posarà càmeres per evitar bretolades de menors

L'Ajuntament de Santa Pau preveu posar càmeres de seguretat al pavelló d'esports, la llar d'infants i l'escola. Segons ha explicat l'alcalde Josep Companys (Units per Santa Pau-ERC) la intenció és evitar bretolades als equipaments públics, provocades majoritàriament per menors d'entre 14 i 15 anys. La inversió ha pujat a uns 4.800 € i la idea és concretar-la aviat.

Companys ha posat d'exemple els esdeveniments ocorreguts en les passades festes de Nadal. Ha explicat que van detectar un grup de joves asseguts a la teulada de la llar d'infants. Ha indicat: «Es tracta d'un lloc on no han de ser».

La presència dels joves era impossible sense abans haver entrat a l'escola infantil per una finestra. Com a primera acció de seguretat per evitar l'accés a l'escola i la llar d'infants, Companys ha explicat la instal·lació de tancaments a les finestres corredisses de la part baixa de les escoles i del menjador. Es tracta d'un dels llocs per on l'Ajuntament creu que els intrusos entren als equipaments docents.

L'altre equipament públic on han descobert indicis d'ús fora de la normalitat és el pavelló esportiu. Van trobar indicis que el sistema de so havia estat utilitzat a tot volum duran el pont de la Puríssima. Els intrusos no es van limitar a usar els equips de so, sinó que van fer malbé algunes de les plaques solars que donen energia al sistema d'aigua calenta de l'equipament. L'alcalde ha atribuït les malifetes a grups de joves que estan desvagats en períodes de vacances.



Dinamitzar la joventut

Per tal de donar alternatives a l'avorriment juvenil, l'Ajuntament ha impulsat un local de joves i a través d'un pla de treball juvenil ha contractat una dinamitzadora. La intenció és dotar d'activitats els joves de la localitat i mantenir el local obert cada dia.

Incentivar els joves a fer activitats en períodes de vacances i de ponts llargs és un dels reptes dels plans de joventut locals. En els darrers temps han fet brigades joves i han organitzat sortides a la neu i a parcs temàtics.