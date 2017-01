Un any turbulent per a les ambulàncies

Queixes de pacients, un relleu sobtat al capdavant del SEM, una investigació de la Fiscalia i un conflicte obert entre l'empresa Transport Sanitari de Catalunya (TSC) i els seus treballadors marquen el primer any de les noves ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques a les comarques gironines, un aniversari que es compleix demà després de 365 dies de turbulències que han afectat usuaris i professionals.

Les 59 noves ambulàncies que van arribar a Girona el 14 de gener del 2016 van ser la cara més visible de les innovacions en el transport sanitari provocat per un enrarit concurs públic que va deixar el servei de la regió sanitària de Girona i l'Alt Maresme en mans de l'empresa TSC -firma d'Investindustrial, propietat de la família Bonomi, que gestiona Port Aventura- en detriment de l'anterior adjudicatària, el Consorci del Transport Sanitari de Catalunya Regió de Girona, que s'havia encarregat del servei durant anys.

Des dels primers dies en circulació, els nous vehicles van acumular queixes de pacients i sindicats, especialment pel que fa al transport sanitari no urgent, que denunciaven demores, descoordinació i problemes de confortabilitat a les ambulàncies.

El Departament de Salut va reconèixer les «incidències», apuntant que algunes es devien al nou model del SEM sortit del concurs i altres a la seva implantació al ­territori. De fet, el conseller, Toni Comín, en seu parlamentària, va situar el volum més gran d'incidències precisament al transport no urgent de Girona.

Salut va encarregar a l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya i al CatSalut uns informes que van servir per asse­nyalar que hi havia «problemes d'implantació» del canvi de model del SEM i, inicialment, la poca efectivitat de la principal novetat del transport sanitari, el vehicle d'intervenció ràpida (VIR), en què viatgen un tècnic i un metge per fer l'assistència al pacient in situ però sense traslladar-lo.

Dels informes, però, també es desprenia que, malgrat les primeres impressions, el transport sanitari urgent a Girona havia millorat el temps de resposta. Unes dades que es van confirmar mesos després, ja amb el model més assentat al territori, quan el SEM va fer un balanç dels primers sis mesos d'activitat i es va constatar que el temps d'arribada als malalts crítics gironins shavia reduït més d'un 50% entre 2015 i 2016, malgrat que l'activitat s'havia incrementat un 30%.



L'adjudicació, investigada

En aquest any convuls també ha canviat la direcció al capdavant del SEM, quan Salut va cessar Francesc Bonet per iniciar «una nova etapa» en la gestió del transport sanitari i «legitimar i consolidar el SEM», segons Comín, que també va indicar que el nou responsable seria l'encarregat de «fer tots els canvis que convinguin: tècnics i d'implantació de model».

A través d'un concurs públic al qual es van presentar més d'un centenar de candidatures, finalment l'escollit va ser Joan Sala, exresponsable mèdic de l'hospital General de Catalunya, que es va incorporar al novembre passat.

L'anunci del canvi a la cúpula del SEM va arribar al maig, just un dia després que la Fiscalia obrís una investigació sobre l'adjudicació del servei en diversos territoris, entre ells la regió sanitària de Girona, a l'empresa TSC, després que la companyia fes una donació de 3 milions d'euros a un hospital finançat amb fons públics i que va ser aprovada en els últims mesos de Boi Ruiz com a titular de Salut. La Fiscalia va obrir diligències arran d'una denúncia presentada per la CUP per descobrir si la concessió va ser irregular, però segons va confirmar ahir la formació independentista, de moment no hi ha novetats al respecte.



Conflicte entre TSC i la plantilla

Tampoc ha estat tranquil·la la relació entre la nova adjudicatària del servei a Girona i els seus treballadors, que tenen des de fa mesos un conflicte obert que ha inclòs dues amenaces fallides de vaga -una de les quals es va desconvocar in extremis el dia abans- i que aquesta mateixa setmana ha arribat als tribunals.

Dimecres es van celebrar al jutjat les primeres vistes, fruit de les demandes individuals que una seixantena d'empleats ha interposat contra TSC. Asseguren que l'empresa els ha coaccionat per a que es rebaixessin la categoria laboral i el sou, i demanen la suspensió cautelar dels canvis en les condicions laborals que la companyia ha començat a aplicar.

A més, també hi ha presentada una querella col·lectiva contra l'adjudicatària per un presumpte delicte contra el dret dels treballadors i coaccions, i el Sindicat del Transport Sanitari de Girona ha interposat una demanda col·lectiva al TSJC, també demanant l'anul·lació de les modificacions de les condicions de feina.