Colpegen al cap i roben a un home de Castellfollit quan obria el garatge

Dos lladres van assaltar violentament ahir un home de Castellfollit de la Roca, de 57 anys, a qui van agredir quan volia obrir la porta del garatge de casa seva per treure a passejar els gossos. Els lladres se li van abraonar i el van obligar a entrar al garatge, on el van lligar i agredir i li van robar un rellotge d'or, un telèfon mòbil i 2.000 euros en efecctiu.

Un cop van haver obtingut el botí, els dos lladres van marxar del domicili, moment en què la víctima va aprofitar per intentar deslligar-se i sortir al carrer, on va poder trucar els serveis d'emergències i avisar que havia estat agredit i robat per dues persones d'aspecte magrebí.

Els dos lladres anaven armats presumptament amb una pistola, es desconeix si de foc real o simulada, i una pistola tàser. Aquesta darrera és una arma d'electroxoc dissenyada per incapacitar una persona o animal mitjançant descàrregues elèctriques. També es desconeix si la pistola taser estava en condicions de ser usada. En tot cas és una arma que està pensada per no matar, però sí que provoca un dolor intens a la víctima, la qual tarda a recuperar-se.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a dos quarts de set del matí. L'home va esperar els Mossos i l'ambulància dret davant de casa seva, al carrer Girona. Es tracta d'una casa antiga situada a l'entrada del nucli urbà de Castellfollit des del pont de la N-260. És una zona centrica, però poc transitada, sobretot a primera hora del matí, quan van tenir lloc els fets, que van succeir entre les sis i dos quarts de set del matí.

Algunes cases dels costats estan buides i hi ha entrades i cantonades on és fàcil amagar-se i esperar algú o vigilar les rutines d'una persona. A la zona, no hi ha quasi ningú fins que obren la fleca que hi ha al costat de la casa.

Aproximadament, a les set de la matinada, l'home va ser atès pels serveis mèdics al costat del carrer i va ser traslladat a l'hospital d'Olot, en estat menys greu. Segons alguns testimonis, els lladres li haurien donat forts cops al cap, però no li haurien provocat ferides de gravetat.

La policia va dedicar bona part del matí d'ahir a buscar proves a la casa i a preguntar als veïns si havien vist alguna cosa. També hi havia vehicles dels Mossos d'Esquadra que vigilaven les carreteres secundàries. Es tracta de les rutes més usades pels lladres, que volen evitar les entrades i les sortides de les autovies.

L'home, que viu sol al segon pis de la casa, on el lladres no haurien pogut accedir, és molt conegut al poble i es tracta d'una persona molt discreta segons van relatar alguns testimonis. Es dedicaria a la compra i venda d'or, segons indica l'Agència Catalana de Notícies.

Alguns testimonis indiquen que habitualment, a l'hora en què van passar els fets, l'home acostuma a treure els gossos. Els sol pujar al cotxe i els porta a passejar fora del nucli urbà, a les muntanyes que envolten la localitat.



Robatoris violents

Els robatoris a persones dins del seu domicili o lloc de treball són poc freqüents a la Garrotxa, però es caracteritzen per l'elevat ús de la violència, cosa que produeix un fort impacte en les víctimes.

Els lladres solen buscar diners, joies o objectes de valor i no s'estan de colpejar i terroritzar les víctimes per aconseguir el seu objectiu. En moltes ocasions porten armes per intimidar la víctima i impedir que respongui a l'agressió.

El primer pas és l'agressió i després els lliguen amb elements que duen ells mateixos o que troben al lloc dels fets. Poden ser fils telefònics o brides de plàstic.

L'objectiu és que la víctima lligada els expliqui on poden obtenir el botí que busquen i poder marxar el més abans possible del lloc. Els lladres solen planejar els robatoris a partir de comentaris que escolten i els fan perquè creuen poder obtenir resultats.