Girona espera baixades de 10 graus per l´onada de fred més intensa des del 2012

Per als que s'han queixat de la «rasca» d'aquests últims dies, el malson no ha fet més que començar. Una gran onada de fred és a punt d'arribar la província de Girona, que anirà acompanyada d'una important baixada de les temperatures, vent del nord a la costa i Pirineu, possibles nevades a cotes baixes i una intensa sensació gèlida que s'instal·larà a casa nostra almenys fins passada la setmana vinent.

Així ho alerta el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteo.cat), que parla d'una onada de fred «intens» que a les comarques gironines es traduirà amb baixades de fins a 10 graus centígraus respecte a aquesta setmana.

Les prediccions revelen un descens força homogeni a tot el territori gironí: a la costa es fregaran els zero graus i al Pirineu se superaran els 10 graus negatius. A ciutats com Figueres o Girona la previsió dels meteoròlegs indica baixades sota zero a partir de la tarda i temperatures per sota dels deu graus de màxima. Si les previsions es compleixen, els experts alerten que estem davant d'una de les onades de fred més intenses dels últims cinc anys.

A partir de demà s'espera que arribi una massa d'aire polar que farà baixar temperatures. El fred anirà acompanyat de vent a llocs com Portbou o Begur, un fet que agreujarà la sensació de descens tèrmic. Al Pirineu, la suma de vent, fred i neu pot provocar el fenomen del torb. Això serà així fins el dimarts aproximadament, data en la qual s'afegirà a la festa una bossa de fred siberià, que prolongarà la situació al llarg de la setmana.

Aquesta serà, amb tota probabilitat, una de les llengües de l'onada siberiana que aquests dies està congelant Europa de dalt a baix amb temperatures d'entre 10 i 25 sota zero fins i tot fortes nevades en punts del Mediterrani com Atenes o Istanbul.

Els meteoròlegs descarten de moment que aquí es repeteixin situacions similars, però diuen que quan l'aire que ens visita ve del nord-est sempre és millor tenir preparats guants, gorro i bufanda.

La gran incògnita que encara falta resoldre és què passarà amb la neu. Ni el Meteo.cat ni els altres serveis meteorològics precisen si aquesta onada de fred portarà grans nevades, ni tampoc a on ni quan cauran.

El que està clar és que la cota de neu pot baixar notablement fins a situar-se al voltant dels 100 metres sobre el nivell del mar, un escenari que fa créixer les probabilitats de nevades generalitzades si es donen les condicions idònies.

La de la setmana que ve serà la primera onada de fred siberià que ens visita des del 2012. En aquella ocasió va portar de cop neu, fred i vent, una característica gens habitual en aquests fronts habitualment secs.

L'episodi va començar els primers dies de febrer amb un important front de neu que va emblanquinar pràcticament tota la província, fins i tot el litoral. Les nevades van deixar pas a uns dies molt freds que van anar acompanyats de fortes ràfagues de vent. La tramuntana va colpejar fort l'Empordà amb vents superiors als 50 quilòmetres per hora.

Això barrejat amb unes màximes que no van superar els cinc graus va generar una sensació tèrmica de fins a 20 graus sota zero en moltes poblacions de la demarcació.