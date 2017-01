Les infraccions per alcohol ja són la primera causa de la pèrdua del permís per punts

Canvi de posicions entre les dues principals causes que provoquen la pèrdua del permís per punts a la província de Girona. Si fins fa dos anys les infraccions imposades als conductors per excés de velocitat esdevenien el primer motiu, el 2014 i el 2015 les sancions per superar els nivells d'alcohol permesos s'han situat al capdavant d'aquest rànquing. Així ho constaten les dades que el Govern espanyol ha facilitat –en unes respostes escrites– al diputat gironí del PSC al Congrés, Marc Lamuà, en les quals també s'ha posat de manifest que les multes per saltar-se semàfors no han parat de créixer els últims cinc anys. En canvi, l'ús del telèfon mòbil mentre es condueix no es troba entre les principals causes.

Segones les dades de l'Estat, tant el 2014 com el 2015 les infraccions per alcohol han estat el primer motiu de la pèrdua del carnet per punts a la província de Girona. El 2014 han suposat el 26,8% del total de les causes i el 2015 han pujat fins al 29,4%. En canvi, els darrers cinc anys, les sancions per excés de velocitat han passat d'ocupar la primera posició a situar-se a la segona. El 2014 les multes per velocitat han significat el 19,9% de les causes i el 2015 han estat el 19% del total. Ara bé, el 2011, el 2012 i el 2013 les infraccions per velocitat havien liderat el rànquing a les comarques gironines, ja que sempre havien representat més del 25% de les causes per la pèrdua del permís per punts. Llavors, les sancions per alcohol havien suposat prop del 25% del total.



Més semàfors i menys mòbils

Pel que fa a altres motius que provoquen la pèrdua del carnet per punts a la província de Girona, les multes per saltar-se semàfors han ascendit fins al tercer lloc del rànquing. En només cinc anys, aquest tipus d'infracció ha passat de significar del 3,9% al 14,2% de les causes. D'aquesta manera, l'evolució de les sancions per semàfors ha estat la següent: el 2015 han representat el 14,2% del total, el 2014 el 6,5%, el 2013 el 5,4%, el 2012 el 5,8% i el 2011 el 3,9%. La conducció sota els efectes de les drogues també ha esdevingut un altre motiu de la pèrdua del permís per punts a les comarques gironines. El 2013 han suposat el 12,2% del total de les causes, el 2014 el 17,3% i el 2015 el 12%.

Així mateix, els últims cinc anys, les multes per utilitzar el telèfon mòbil han reduït la seva repercussió en la pèrdua del carnet per punts a la província de Girona. Per tant, l'evolució de les infraccions per fer servir el mòbil mentre es condueix ha resultat descendent: el 2015 han significat el 3,2% del total de les causes, el 2014 el 5,1%, el 2013 el 7,4%, el 2012 el 6,2% i el 2011 el 8,2%. Les dades del Govern espanyol –en les respostes dirigides al diputat Lamuà– també han apuntat que altres motius que provoquen la pèrdua del permís per punts han estat la conducció temerària (el 2015 han representat el 5,1%), la falta de cinturó o d'un dispositiu homologat per a nens (el 4,1%), el permís o la llicència inadequada (el 2,8%) i saltar-se estops (l'1,3%).