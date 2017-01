L'Oncotrail dobla l'aportació a hospitals per l'augment d'inscrits

Per a l´Oncolliga només s´hi han destinat 13.710 euros per comprar una furgoneta i un aparell de pressoteràpia

El fenomen Oncotrail no para de créixer des que es va iniciar l´any 2013 i en la seva quarta edició -celebrada el primer cap de setmana d´octubre de 2016-­ ha permès recaptar 173.802,32 euros, una xifra que suposa un creixement del 82% respecte a l´edició anterior, en la qual s´havien aconseguit 95.161,34 euros.

Les entitats organitzadores -Fundació Oncolliga Girona, Club Atlètic Palafrugell i Agrupació Excursionista Palafrugell- van explicar ahir a què s´han destinat aquests diners en una roda de premsa celebrada al Museu del Suro de Palafrugell que va servir també per donar el tret de sortida a la cinquena edició, prevista per als dies 7 i 8 d'octubre d´aquest any i que estarà limitada a 150 equips.

Del total de diners recaptats el 2016, la partida més gran, 137.877 euros, s´ha dedicat a cobrir necessitats dels hospitals gironins a les quals l´administració no pot arribar, com ara la compra de llits, sofàs llit i aparells terapèutics que serviran per millorar les habitacions on els malalts de càncer estan ingressats o les sales on reben la quimioteràpia. Aquesta partida inclou també 12.000 euros que es destinaran a reforçar el servei de suport psicològic per a malalts de càncer tractats a l´Hospital d´Olot.

Una altra partida destacada és la que es destina a la investigació sobre el càncer, a través de l´ICO Girona. L´objectiu de la Fundació Oncolliga Girona és finançar una beca d´investigació cada dos anys amb fons recaptats a l´Oncotrail. La primera convocatòria es va fer l´any 2015, amb una dotació total de 25.000 euros, i l´objectiu dels organitzadors és doblar aquesta quantitat en la propera convocatòria, que es faria el 2017. De moment ja s´hi ha destinat 22.000 euros recollits a l´edició de l´Oncotrail del 2016.

Per últim, un total de 13.710 euros s´han destinat a necessitats de la mateixa Fundació Oncolliga Girona, concretament a l´adquisició d´una furgoneta per fer visites a domicili (6.000 euros) i un aparell de pressoteràpia (7.710 euros) que s´utilitzarà en les sessions de drenatge limfàtic que es duen a terme a l´entitat.



Què és?

L´Oncotrail s´ha consolidat en tan sols quatre anys com tot un clàssic del calendari dels amants de les curses de muntanya i té coma finalitat recaptar fons per millorar les condicions de vida dels malalts de càncer de les comarques gironines i els seus familiars. La cursa manté la mateixa estructura que en edicions anteriors: 100 km, 10 punts d´avituallament i equips integrats per un mínim de 6 persones i un màxim de 8.

La primera edició es va celebrar l´any 2013 i des d´aleshores el nombre d´equips participants i de donatius ha crescut un 200%, passant dels 45 equips i 57.850 euros d´aquell primer any, als 138 equips i 173.802 euros de recaptació de la darrera edició, celebrada l´octubre passat. Els diners es recapten a través de les aportacions solidàries dels equips, que han de fer un donatiu mínim de 1.000 euros per poder-hi participar.