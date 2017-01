Organitzen una «macrobatuda» de senglars a Rocacorba

n Rocacorba acollirà aquest dissabte una macrobatuda de senglars. Més d'un centenar de caçadors provinents d'arreu de Catalunya s'han citat a Granollers de Rocacorba, a la Vall de Llémena, per portar a terme una de les batudes més multitudinàries de l'any.

Segons informa TVGirona, l'esdeveniment ha estat organitzat pel grup @seti.cat, una agrupació de caçadors que s'organitzen via xarxes socials des de fa un parell d'anys per sortir a caçar.

Segons explica Xavier Rincón, caçador i coordinador de l'@seti.cat, explica que el grup de caçadors de la regió va fer la crida perquè els falta gent per dur a terme batudes efectives en aquella zona densament poblada de senglars.

Els caçadors justifiquen l'esdeveniment no només per un motiu lúdic sinó també per una mesura de seguretat, ja que la superpoblació de senglars és la causant de danys tant en l'agricultura com en les carreteres. En aquest sentit, el grup preveu abatre un gran nombre d'exemplars. «Les perspectives són altes: comptem que un mínim de 25 a 30 porcs seran abatuts, perquè la densitat d'animals que hi ha allà és molt alta», diu Rincón, que afegeix que en aquella zona fa més d'un any que no s'hi caça.

Al llarg d'aquesta setmana el col·lectiu ha registrat la zona per últimar els detalls. Segons remarca el coordinador de @seti.cat, «hem quedat astorats davant la gran quantitat d'animals que hi ha».

Aquesta no és la primera vegada que s'organitzen batudes multitudinàries a les comarques gironines. El president de la Federació de Caça de Girona, Narcís Sánchez, explica que cada any a principis de febrer els caçadors d'aquella regió organitzen grans batudes de senglars. En aquestes hi participen colles d'arreu de la demarcació.

El problema dels senglars

A les comarques gironines la superpoblació de senglars ja fa temps que provoca maldecaps, sobretot en l'agricultura i el trànsit. Segons dades oficials del Departament d'Agricultura, l'any 2015 es van abatre a la província de Girona un total de 13.000 senglars, una xifra que els caçadors encara consideren que és més elevada.