Un centenar de caçadors fan una «macrobatuda» de senglars als voltants de Rocacorba

Prop de cent caçadors d'arreu de Catalunya s'han donat cita aquest dissabte en una macrobatuda contra el porc senglar als voltants de Rocacorba (Gironès). Un dels organitzadors de la trobada Xavier Rincón explica que es tracta d'una zona molt extensa i per això han fet una crida a aficionats a la caça de les quatre demarcacions. Rincón reclama que es reconegui la funció "essencial" que fan i assegura que la Generalitat tindria un problema "insostenible" si no fos per la feina que fa aquest col·lectiu. Rincón recorda que els caçadors maten 40.000 exemplars cada any. "El govern ha d'assumir que el senglar és un problema greu i ara mateix només hi som nosaltres per fer-hi front", ha destacat.

Des de primera hora d'aquest dissabte caçadors d'arreu del país s'han trobat a l'escola de Sant Martí de Llèmena (Gironès) en una macrobatuda contra el senglar. Després de revisar totes les autoritzacions i permisos, una trentena de cotxes han posat rumb cap a la falda del Rocacorba on els caçadors s'han distribuït per la cacera. Un dels organitzadors de la batuda Xavier Rincón posa en valor haver-se trobat caçadors de les quatre demarcacions. "La zona a cobrir és molt extensa, i per tant necessitem molta gent", ha comentat.

Rincón diu que a les comarques de Girona ha crescut de manera molt important la població de senglars. "Aquí tenim un problema que s'ha fet més gran en els últims anys", comenta. Els caçadors defensen que, més enllà de la seva tasca a l'hora de reduir la població de senglars, fan una feina important a l'hora d'obrir camins. "La gestió del territori és molt destacable", afirma. "De tot el que fem nosaltres se'n beneficien molts col·lectius que no han de pagar res", recorda Rincón.

En aquest sentit un dels caçadors que participava a la batuda Jacint Sans recorda que ells sempre demanen els permisos per anar a bosc, porten les autoritzacions i paguen per fer una feina que al final "resulta molt important tant per el ciutadà com per l'administració".

Sans, que pertany a la zona de Tarragona explica que el problema del senglar "és generalitzat" a tot Catalunya. "A la nostra demarcació no hi ha un problema tant greu amb la pagesia com aquí, però cada cop hi ha més població. Al final ens els trobarem a la porta de casa", remarca. Amb tot, el caçador reclama que la Generalitat faci alguna cosa per reduir el nombre d'aquests animals ja que ha esdevingut "un problema insostenible".

La Generalitat ja va intentar frenar la reproducció de porcs senglars introduint femelles esterilitzades. Una prova pilot que va funcionar però Rincón recorda que l'esterilització dura tres anys. "És una solució a curt termini, després el problema persisteix", lamenta.

Per tot plegat, Rincón demana que des de la Generalitat es regularitzi el nombre d'animals que poden haver-hi per cada hectàrea de terreny. "No pot ser que hi hagi tants animals, cal fer alguna cosa per posar límits al senglar", ha reblat.



Aliats dels pagesos

Un dels punts que tant Sans com Rincón han destacat és la col·laboració amb la pagesia. Rincón recorda que els porcs malmeten camps. "Quan pateixen aquests problemes els pagesos només ens tenen a nosaltres, a ningú més", destaca Rincón.

Per la seva banda Jacint Sans explica que molta gent pot tenir la imatge dels porcs senglars com animals indefensos, però deixa clar que és molt important per la pagesia eliminar-los. "Quan uns animals t'estan traient diners del teu sou, tu vols fer alguna cosa", ha comentat.

De fet, una de les principals reivindicacions dels caçadors és que des del Govern es valori més la seva tasca per tal de millorar la seva imatge. "Abans ens veien amb més bon ulls perquè es tractava d'una afició més local", destaca Rincón. "Cada any hi han 1.000 accidents a Catalunya per senglars, si no hi fóssim nosaltres, seria un problema per el Govern i per la gent", ha conclòs.



Tecnologia per caçar

En la batuda d'aquest dissabte s'han fet una desena de grups d'entre deu i quinze caçadors. Cada grup cobreix una zona determinada i cada caçador està situat a un lloc concret durant la cacera. Els gossos fan la funció de moure els senglars i portar-los a la zona dels tiradors. Cada gos porta un dispositiu GPS que permet a l'encarregat dels animals tenir-los controlats en tot moment des d'una tauleta electrònica que està connectada a un repetidor situat al cotxe.